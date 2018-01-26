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Genç kızın organları 6 kişiye umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 23:36 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Samsun'da iki gün önce şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 26 yaşındaki Nurgül Özbek'in organları ailesi tarafından bağışlandı - Özbek'in karaciğeri Erzurum'a gönderildi, iki böbrek ve iki kornea da Samsun'da organ ve doku bekleyen hastalara nakledilecek

Samsun'da iki gün önce şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 26 yaşındaki Nurgül Özbek'in bağışlanan organları 6 kişiye umut oldu.

Çarşamba ilçesinde 24 Ocak'ta şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Özbek'in, tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü Özbek'in ailesi kızlarının organlarını bağışladı.

Ailenin olumlu yanıtının ardından ilgili birimlerle irtibat kurularak Özbek'in organlarının alınması için harekete geçildi.

Operasyon sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, ailenin çok büyük fedakarlık ve iyilik örneği gösterdiğini söyledi.

Türkiye'de 30 bin insanın organ ve doku beklediğini belirten Kazak, "Birçoğu organ ve dokuları beklerken hayatlarını kaybediyor. İnsanların son çaresi organ nakli olabilmelerinde. Bu ailemizin yaptığı onurlu davranışta da 6 insanımız yeni bir umut, yeni bir hayat şansı kazandı. Buradan bütün aileye Allah'tan sabır dilerken kardeşimiz de nur içinde yatsın diyoruz. Böbrekler 2 vatandaşımıza, Samsun'da kullanılacak. Karaciğer, biri çocuk biri yetişkin 2 insanımıza yaşam şansı verecek. Kornealarıyla da yine Samsun'da iki kişi görme umuduna kavuşacaklar." diye konuştu.

Özbek'in karaciğeri özel kutulara konularak askeri uçakla Erzurum'da organ nakli bekleyen hastalara gönderildi.

(AA)

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