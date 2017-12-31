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Genç kızın sır ölümü! O görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 17:28 | Son Güncelleme 9 saat önce

Esenyurt'ta rezidanstan aşağıya düşüp öldüğü ileri sürülen 18 yaşındaki genç kızın hastaneye getirilme anı ortaya çıktı. Polis, genç kızı hastaneye getiren şahsı arıyor.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde 18 yaşındaki Buket Çiçek erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahıs ile bir evde kalıyordu. Nasıl olduğu bilinmeyen bir şekilde Çiçek'in aşağıya düştüğü iddia edildi.

Yaralı halde erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişi tarafından yakındaki bir özel hastaneye getirilen Çiçek, hastanede hayatını kaybetti. Polis ise Çiçek'i hastaneye bırakıp kaçtığı ileri sürülen şahsı arama çalışması başlattı. Polis yaptığı aramada evde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

HASTANEYE GETİRİLME ANI KAMERADA

Yaşanan olayda kızın hastaneye şüpheli tarafından getirilme anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde üstü kırmızı olan bir şahsın panik içinde sedyeyle kızı hastaneye getirmesi görülüyor.

İHA

Rezidansta şüpheli ölüm: İntihar mı, cinayet mi?
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Adliyedeki kavga ve cinayet anı kamerada!
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Anahtar Kelimeler:
intihar cinayet Esenyurt

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Türkiye laiktir laik kalacak....Laikliği az biraz çok kaçırınca sevşirken aşağı düşmeler ve kadına karşı şiddet vs de olabiliyor.Yok yok hemen panik yapmayın içkiyi suçlamıyorum,hele hele uyuşturucunun hiç kabahati yok.tek suç Akppp,faşizmmm felen-filan.
@fblack373737 Coooook haklisin... Zaten hep laiklik yuzunden ensarlarda ve daha bir cok "vakif"larda, dini okullarda hocalar tarafindan, camilerde imamlar tarafindan cocuklar tecavuze ugruyor. Kucucuk kizlarla evlenip, erkek cocuklarina tecavuz ediliyor hep laiklikten. Kimi kandirmaya calisiyorsunuz? Zihniyet sapik olunca rejim hak getire. Hatta soyle bir durumda var laiklikten uzaklasmis dini toplumlarda sapiklik cok yuksek
@fblack373737 uln ne beyinsiz adamlarsınız siz 16 senedir bu ülkeyi laiklermi yönetiyor 16 senede ülkeyi yönetip bu hale getiren sizsiniz zaten ula bırak bunları camide imam kafayı cekip alem yapıyor vakıflarda tecavüz ediyolar cıkıp utanmadan bunu diyor Allahın koyunu
laiklik adı altın da her haltı selbest bıraktırıyolar içki fuhuş sorada böyle sonuçlar oluyo bunlarıda ak partiye yüklüyo bazı aklı kıtlar
gençler,çok yakın arkadaşları uyuşturucudan ölen bir abiniz olarak,sadece şunu söylüyorum.uyuşturucunun sonu ölümdür.yapmayın,kıymayın,hem kendinize,hemde ailelerinize.
icin sevisin laa bidahami gelceniz dunyaya atlayin uçun kanat takin redbulicin size bu laflar mustehak
su testisi su yolunda kirilmis.
her olayda laiklige sallayan arkadaslar gidin bir beyin nakli yaptirin laikligin ne oldugunu bilmiyorsunuz seriat olsaydi neler olacaginida bilmiyorsunuz olayin dinle alakasi yok
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