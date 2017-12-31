Genç kızın sır ölümü! O görüntüler ortaya çıktı

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde 18 yaşındaki Buket Çiçek erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahıs ile bir evde kalıyordu. Nasıl olduğu bilinmeyen bir şekilde Çiçek'in aşağıya düştüğü iddia edildi.
Yaralı halde erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişi tarafından yakındaki bir özel hastaneye getirilen Çiçek, hastanede hayatını kaybetti. Polis ise Çiçek'i hastaneye bırakıp kaçtığı ileri sürülen şahsı arama çalışması başlattı. Polis yaptığı aramada evde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
HASTANEYE GETİRİLME ANI KAMERADA
Yaşanan olayda kızın hastaneye şüpheli tarafından getirilme anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde üstü kırmızı olan bir şahsın panik içinde sedyeyle kızı hastaneye getirmesi görülüyor.
İHA
Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar
Son dakika: Balıkesir'de deprem! (Son depremler-AFAD)
İlk kez Taksim'de kullanıldı! Saldırıları önlemek için...
Dünyanın en gizemli ülkesi 2018'e böyle girdi!
Almanya'da son dakika büyük panik! Dumanlar yükseliyor
2018'e ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu!
Kanseri yendi, kazada başı Sunroof’a sıkışıp can verdi!
Erkeklerin yüzde 73’ü banyoda ilişkiye girmek istiyor!
İstanbul'da sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt
Bahçeli’nin yeni yıl mesajında dikkat çeken ifade
Okuyucu Yorumları 8 yorum