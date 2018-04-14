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Genç mucit umumi tuvaletlere "bahar temizliği" getirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

Bosna Hersekli genç mucit Nadja Zubcevic, alafranga tuvaletler için ürettiği antibakteriyel ped ile umumi tuvaletlere adeta "bahar temizliği" getirmeye hazırlanıyor - Genç mucit Zubcevic: "İnsanların umumi tuvaletlere karşı olumsuz bakışının gerçekten değişebileceğini düşünüyorum. Bu, gerçekten ihtiyaç duyulan bir ürün"

SARAYBOSNA (AA) - EMRE BAŞTUĞ - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan genç mucit Nadja Zubcevic, alafranga tuvaletler için ürettiği antibakteriyel ped ile umumi tuvaletlerde adeta "bahar temizliği" yapmaya hazırlanıyor.

Birkaç yıl önce Bosna Hersek'te düzenlenen Sosyal İcatlar Yarışması'nda yaptığı antibakteriyel pedle dikkatleri üzerine çeken Zubcevic, insanların umumi tuvaletleri huzurlu bir şekilde kullanmasına imkan sağlayacağını düşündüğü icadını yakın zamanda piyasaya sürmeyi planlıyor.

Yüksek lisansını Saraybosna Üniversitesi Biyokimya ve Fizyoloji Bölümü'nde tamamlayan 26 yaşındaki Zubcevic, böyle bir icat yapma fikrine ise birkaç kez umumi tuvaletleri kullanıp, arkadaşlarından da bu yerlerin hijyeni konusunda şikayetler duyduktan sonra yapma kararı aldı.

Saraybosnalı mucit, bakterileri etkisiz hale getiren buluşuyla restoran, benzin istasyonları, okul, hastane ve otel gibi yerlerde bulunan umumi tuvaletlerdeki klozetlerin üzerine oturmadan önce tuvalet kağıdı koyma çilesine de son vermeyi amaçlıyor.

AA muhabirine icadı hakkında konuşan Zubcevic, her yeni icat fikrinin yaşanan bir sorunun ardından geldiğini belirterek, umumi tuvaletleri kullanırken insanların doğrudan klozete oturmaktan kaçındığını, bu sorunundan da en çok kadın, çocuk ve yaşlıların muzdarip olduğunu aktardı.

İngiltere'de yapılan bir araştırmanın umumi tuvaletleri kullananların sadece yüzde 2'sinin klozetlere oturduğuna işaret ettiğini söyleyen Zubcevic, tuvaletlere oturanların da genelde tuvalet kağıdıyla oturulan kısmı kapladığına dikkati çekti.

- "Bakterilerin neredeyse tümünü otomatik olarak yok ediyor"

Zubcevic, ultraviyole ışığın peddeki antibakteriyel yüzeyi aktifleştirdiğini kaydederek, bu işlemin, bakterilerin neredeyse tümünü otomatik olarak yok ettiğini aktardı.

Antibakteriyel ped üzerinde mikrobiyolojik analiz yapıldığını vurgulayan Zubcevic, sonuçların pedin verimli çalıştığını gösterdiğini, kullanılan antibakteriyel filmin de kendine özgü fotokatalitik bir özelliği olduğu için etkisinin tartışmalı bir konu olmadığını söyledi.

Zubcevic, yaptığı icatla ekibiyle birlikte Sosyal İcatlar Yarışması'na katıldığını ve 150 aday arasından birinci seçildiklerini anımsatarak, yarışma sonrası yatırımcılardan ürün için kendisine teklifler geldiğini de dile getirdi.

İcada yüksek düzeyde medya ve yatırımcı ilgisi olmasının doğru ürünü yaptıklarının bir işareti olduğunu vurgulayan Zubcevic, "İnsanların umumi tuvaletlere karşı olumsuz bakışının gerçekten değişebileceğini düşünüyorum. Bu, gerçekten ihtiyaç duyulan bir ürün." dedi.

Zubcevic, söz konusu icadı üretecek şirketle görüşmelerin devam ettiğini ve ürünün modelini yaptıklarını belirterek, şu an sabırlı bir şekilde süreci yürüttüklerinin altını çizdi.

İnsanların ilgisinin olduğu bir şeyi üretmenin çok güzel bir duygu olduğunu kaydeden Zubcevic, "Bu süreçte öğrendiğim şey, sabırlı olmak ve kendine inanmak. Bir gecede hiçbir şey olmaz. Güzel şeyleri yapmak zaman alıyor. Asla hayallerinizden vazgeçmeyin." ifadelerini kullandı.

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