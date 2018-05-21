Genç mucitler, çiçek sulama robotu yaptı

İSTANBUL (AA) - Tüm Üstün Zekalılar Derneği'nin (TÜZDER) düzenlediği "6. Dahiler ve Üstün Zekalılar Günü"nde sergilenen genç mucitlerin "Otonom Saksı Sulama" adını verdiği renkli icat, yoğun ilgi gördü.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ilköğretim öğrencileri Mehmet Akif Duman ile Fırat Karataş'ın tatile giderken evdeki çiçekleri susuz bırakmayacak robot icat etti.

Sponsor arayan genç mucitler, "her eve lazım" icatlarının seri üretimini yaparak, yurt içi ve yurt dışında satışa sunmayı planlıyor.

Genç mucitlerin "Otonom Saksı Sulama" adını verdikleri icatta, toprağın içine yerleştirilen nem sensörü toprağın nemini her salise sorgulayarak, sorgu sonuçlarını ise sistemin beynine gönderiyor. Böylece çiçeklerin su ihtiyacını ölçen beyin, sorgu sonuçlarına göre motora talimat vererek saksıya su pompalıyor.

"Nem 600'den büyük ise sula, 600'den küçük ise tekrar sor" şeklinde bir yazılımla çalışan sistem, bitkinin su ihtiyacını anlayıp ona göre sulama gerçekleştiriyor. Böylece gerekmediği halde çiçeğe su verip köklerinin çürümesine yol açılmıyor.

