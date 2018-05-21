HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Genç mucitler, çiçek sulama robotu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 12:23 | Son Güncelleme

TÜZDER'in düzenlediği "6. Dahiler ve Üstün Zekalılar Günü"nde sergilenen "Otonom Saksı Sulama" adı verilen icat dikkati çekti

İSTANBUL (AA) - Tüm Üstün Zekalılar Derneği'nin (TÜZDER) düzenlediği "6. Dahiler ve Üstün Zekalılar Günü"nde sergilenen genç mucitlerin "Otonom Saksı Sulama" adını verdiği renkli icat, yoğun ilgi gördü.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ilköğretim öğrencileri Mehmet Akif Duman ile Fırat Karataş'ın tatile giderken evdeki çiçekleri susuz bırakmayacak robot icat etti.

Sponsor arayan genç mucitler, "her eve lazım" icatlarının seri üretimini yaparak, yurt içi ve yurt dışında satışa sunmayı planlıyor.

Genç mucitlerin "Otonom Saksı Sulama" adını verdikleri icatta, toprağın içine yerleştirilen nem sensörü toprağın nemini her salise sorgulayarak, sorgu sonuçlarını ise sistemin beynine gönderiyor. Böylece çiçeklerin su ihtiyacını ölçen beyin, sorgu sonuçlarına göre motora talimat vererek saksıya su pompalıyor.

"Nem 600'den büyük ise sula, 600'den küçük ise tekrar sor" şeklinde bir yazılımla çalışan sistem, bitkinin su ihtiyacını anlayıp ona göre sulama gerçekleştiriyor. Böylece gerekmediği halde çiçeğe su verip köklerinin çürümesine yol açılmıyor.

PARTNERŞaşırtan dilencilerŞaşırtan dilenciler
Gaziantep'te iftardan sahura 5 ton ciğer tüketiliyorGaziantep'te iftardan sahura 5 ton ciğer tüketiliyor
Harçlıklarıyla süt alıp kedileri besledilerHarçlıklarıyla süt alıp kedileri beslediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6. Dahiler ve Üstün Zekalılar Günü Fırat Karataş Mehmet Akif Duman Otonom Saksı Sulama Tüm Üstün Zekalılar Derneği'nin (TÜZDER)

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

AK Parti'de milletvekili adaylık listesinde büyük sürpriz! 200 vekil liste dışı

AK Parti'de milletvekili adaylık listesinde büyük sürpriz! 200 vekil liste dışı

KAP'a açıklama yapılmıştı

KAP'a açıklama yapılmıştı

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın talepleri kabul edildi!

Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın talepleri kabul edildi!

Son dakika! İstanbul'da yangın, çok sayıda itfaiye sevk edildi

Son dakika! İstanbul'da yangın, çok sayıda itfaiye sevk edildi

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

Vatadanşın akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

Vatadanşın akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'

'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'

Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.