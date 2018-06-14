İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "En az üç çocuk, Cumhurbaşkanımızın teşviki ama bu ne için biliyor musunuz? Bizim ülke olarak dinamik ülke yapımızın korunması için. Ülke olarak şu an çocuk sayısı kadın başına 2.1. Altına düştüğümüz takdirde biz de diğer bazı ülkeler gibi yaşlanmakta olan bir ülke olabiliriz. Biz yaşlanmakta olan bir ülke olmak istemiyoruz. Çünkü genç nüfusumuz bizim en büyük zenginliğimiz, en büyük desteğimiz." dedi. Bakan Kaya, TGRT Haber canlı yayınında, koruyucu aile sayısında artış yaşandığını belirterek, koruyucu aile modeliyle birlikte bugün 6 bin 5 çocuğun koruyucu ailenin yanında olduğunu aktardı. Çocukların ailelerinin yanında büyümelerinin öncelikli ve önemli olduğuna işaret eden Kaya, "Eğer ailelerinin yanında büyümeleri mümkün değilse, onlara aile sıcaklığını verecek bir yuvada büyüsünler istiyoruz. Koruyucu aile de sofranıza bir tabak daha ekleyerek, bir çocuğa daha anne-baba şefkatini vererek hayat kurtarmaktır aslında." diye konuştu.

Bakan Kaya, koruyucu aile ile evlat edinme arasındaki farka ilişkin soruyu ise "Evlat edindiğinizde çocuğu kendi nüfusunuza geçiriyorsunuz. Koruyucu ailede, çocuk halen devlet korumasındadır ve devlet size baktığınız çocuk için aylık bin lira gibi bir ödeme yapıyor, artı servis ücreti, artı yıllık kıyafet gibi desteklerle maddi olarak da aileleri destekliyoruz." diye yanıtladı. Evlat edindirmede yönetmelik değişikliği yapıldığını hatırlatan Kaya, "Geçmişte 40 yaş gibi bir sınırlama vardı evlat edinmek için. Yani 41 yaşındaki bir kadın, yeni doğmuş bir bebeği evlat edinemiyordu. Yaptığımız yönetmelik değişikliğiyle bu yaş sınırını kaldırdık. Niçin? Artık çağ farklı bir çağ. Teknoloji çok ilerledi. İnsanlar ileri yaşlara kadar anne olmak, baba olmak için uğraşıyor. İnsan ömrü de uzadı, yaşlılık sınırı değişti. Artık kadınlarımız yaşları önemli değil, bir çocuğa bakabilecek sorumlulukta ve sağlıklı olduğu sürece yaş sınır diye bir şey kalmadı." ifadelerini kullandı. - "Ailesinin yanında desteklediğimiz çocuklarımızın sayısı 117 bin"

Daha önce çocukların, Çocuk Esirgeme Kurumları ya da Çocuk Yetiştirme Yurdu konseptlerinde büyütüldüğüne vurgu yapan Kaya, şöyle devam etti: "Biz iktidara geldiğimizde Çocuk Evleri Sitesi, ülkemizde sadece 2-3 tane vardı. Biz iktidara geldikten sonra çocuklarımızın koğuş tipi ortamdan ev tipi modele geçişi için çalışmaya başladık. Öncelikle Çocuk Evleri Sitesi dediğimiz bir bahçenin içerisinde 8-10 tane villanın olduğu, ya da 4-5 tane villanın olduğu, çocukların sportif faaliyetlerde bulunabileceği spor alanlarının, parkların, sanatsal faaliyetlerde bulunabilecekleri atölyelerin olduğu Çocuk Evleri Sitesi, bahçe içinde kompleksleri yapmaya başladık. Daha önce de vardı ama sınırlı sayıdaydı, biz bunu yaygınlaştırdık. Daha sonra Çocuk Evleri dediğimiz tam bir ev, kendi eviniz gibi düşünün. Komşuları olan, komşuluk ilişkileri olan evleri açmaya başladık." Ev tipi modelde çocukların özel ilgi gördüğü anlatan Kaya, "Koğuş tipi modelden ev tipi modele geçişle birlikte çocuklarımız artık çok daha özel ilgi görüyorlar. Biz çocuklarımızın hem akademik başarısını yakından takip ediyoruz hem de sosyal, kültürel, sanatsal açıdan başarılı olmaları için onları farklı alanlara yönlendiriyoruz." dedi.

Bakan Kaya, "Bakanlık olarak ailelere verdiğimiz Sosyal Ekonomik Destek'le ailelerin çocuklarının yanından ayırmalarının önüne geçiyoruz. Sosyal Ekonomik Destek'le bugün ailesinin yanında desteklediğimiz çocuklarımızın sayısı 117 bin. 117 bin çocuğu ekonomik sebeplerle ailelerinden ayrılmasınlar diye destekliyoruz. Bu çocuklar ailelerinin yanında mutlu." diye konuştu. Kaya, ailelere "koruyucu aile" olmaları noktasında da çağrıda bulundu. - "Ülke olarak şu an çocuk sayısı kadın başına 2.1" Bakan Kaya, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'en az üç çocuk' söylemi noktasında teşvikler var mı?" şekilde yöneltilen soruyu ise şöyle yanıtladı: "En az üç çocuk, Cumhurbaşkanımızın teşviki ama bu ne için biliyor musunuz? Bizim ülke olarak dinamik ülke yapımızın korunması için. Ülke olarak şu an çocuk sayısı, kadın başına 2.1. Altına düştüğümüz takdirde biz de diğer bazı ülkeler gibi yaşlanmakta olan bir ülke olabiliriz. Biz yaşlanmakta olan bir ülke olmak istemiyoruz. Çünkü genç nüfusumuz bizim en büyük zenginliğimiz, en büyük desteğimiz."

"Doğum yardımı yapıyoruz kadınlarımıza. Çalışan kadınlarımıza esnek çalışma modelleri getiriyoruz. Doğum yardımı uygulaması yeni başlayan bir uygulama. İlk çocukta 300, ikinci çocukta 400, üç ve sonraki çocuklarda da 600 lira doğum yardımı uygulamamız var." diyen Kaya, çoklu doğumlarda da bakanlığın yeni bir sosyal yardım programının olduğunu ifade etti. Kaya, "Kadınlarımızın annelik ve kariyer arasında sıkışıp kalmasını istemiyoruz. Çünkü bugün artık kadınlarımız okusun istiyoruz. Okuyorlar, güzel eğitimler alıyorlar kızlarımız. Bugün üniversite eğitimi alan kızlarımızın oranı katbekat arttı. İktidarımızın döneminde 3,2 kat arttı. Okuyan kızlarımızın istihdamın içerisinde yer almasını istiyoruz. İstihdamın içerisinde yer alan kadınlarımızın da zamanı geldiğinde, anne olmak istediklerinde kariyer ve annelik noktasında sıkışıp kalmalarının önüne geçmek istiyoruz. Bunun için süt izinleri getirdik, 6 aya kadar ücretli izin, 2 yaşına kadar ücretsiz izin alabiliyor, bir yaşına kadar da emzirme izni." ifadelerini kullandı.

- "1 milyon vatandaşa eğitim verdik" Kaya, toplumun temel yapı taşı olan ailenin korunması ve güçlendirilmesinin sağlıklı nesiller yetiştirmek için son derece önemli olduğunu belirterek, bunun için aile bütünlüğünü koruyacak uygulamalara çok büyük önem verdiklerini söyledi. Aile eğitim programları ile 1 milyona yakın vatandaşa eğitim verdiklerini aktaran Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuk gelişimi açısından kadınların farklı alanlarda eğitilmesini sağlıyoruz. Sağlı, güçlü nesiller istiyoruz, bunun için de güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye diyoruz. ASTEK adını verdiğimiz yeni bir uygulamamız var. Arz odaklı hizmet anlayışıyla vatandaşın kapısına gittiğimiz yeni bir modelimiz. Sosyolog, psikologlarımız ve 3 bin ASTEK personeli ile hane ziyaretleri yapıyoruz. Kimin hangi tür desteğe ihtiyacı varsa anında belirleniyor. Bugüne kadar 500 bin hane ziyareti yaptık 1,2 milyona yakın vatandaşımızı kucakladık. 7 bine yakın ASTEK personelimiz olacak, ASTEK ile ülkemizin risk haritalarını çıkaracağız."

Bakan Kaya, yeni aile kuracaklar için çeyiz desteği sunduklarına da işaret ederek, "Kendileri bir hesap açıp, düzenli para yatırdıkları takdirde, 7 bin 500 lira devlet desteği var. İlk konutunu alacaklara konut yardımı desteğimiz var. Çeyiz yardımında yaş sınırı 27." dedi. Ailelerle ilgili çok önemli bir çalışma alanları daha olduğunu aktaran Kaya, "Aile ve boşanma süreci danışmanlığımız var. Boşanmakta olan ya da boşanmayı düşünen çiftlerin bakanlığımızdan destek alacağı çok güzel bir uygulama. Biz çiftlere 'boşanın ya da boşanmayın' demiyoruz. Bakanlığımızın bugün Türkiye genelinde 300'e yakın sosyal hizmet merkezi var. Merkezlerimize başvurarak bu hizmetten faydalanabilirler. Çiftlerin, boşanma sürecini sağlıklı geçirmeleri için verilen bir destek ama hizmeti alanların yüzde 40'nın boşanmaktan vazgeçtiğini gördük. Çiftlerin aşabilecekleri sorunlar için boşanmalarını istemiyoruz." değerlendirmesini yaptı. - "En başarılı olduğumuz alan yoksullukla mücadele" AK Parti'nin 16 yıllık iktidarında en başarılı olduğu alanın yoksullukla mücadele olduğunun altını çizen Kaya, şunları söyledi: