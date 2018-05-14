Kastamonu'da "Genç Oğuz Atay Ulusal Hikaye Yazma Yarışması" ödül töreni düzenlendi.
Birlik Vakfı Kastamonu Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kastamonu Göl Anadolu Lisesince başlatılan çeşitli illerden 120 öğrencinin katıldığı yarışmanın ödül töreni Kredi ve Yurtlar Kurumu Fahrettin Paşa Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Vali Yaşar Karadeniz burada yaptığı konuşmada, okuma faaliyetlerinin gençlerin bilinçlenmesinde önem arz ettiğini belirtti.
Okuma programlarının öğrencilere birçok katkı sağladığını ifade eden Karadeniz, "Bu tip yazarları okuduğumuzda kendimizi daha iyi tanımış oluyoruz. Çünkü o toplumun bir parçasıyız. İçinde bulunduğumuz toplumu da daha iyi tanıyoruz. Orada anlatılan her karakter içimizden biri. Bu tip okumaların bize faydalarından birisi de dünyayı daha iyi tanımamızı sağlıyor. Dünyaya yönelik ülkemizin hedeflerini koymamızda da bize rehberlik edecek." diye konuştu.
AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise edebiyat ve sanatın önemine değindi.
Türkiye'de son yıllarda büyük gelişmeler yaşadığını anlatan Çelik, "Genç kardeşlerimizin Türkiye'mizin son yıllarda yaşadığı gelişmeleri yakından takip etmelerini istiyorum. Son yıllarda önemli gelişmeler yaşanırken en son bir darbe girişimiyle daha karşılaştık. Ama ilk defa Türkiye bir darbe girişimini püskürtmüştür. Bu güne kadar darbeciler başarılı olmuşken ilk defa milletimiz darbeye karşı direndi ve darbeyi başarısızlığa uğrattı. Bundan sonra genciyle yaşlısıyla geleceğe, hedeflerimize ulaşmamız için çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Programda Belediye Başkan Vekili Eşref Can ile Birlik Vakfı Kastamonu Şube Başkanı Reşat Asrak da selamlama konuşması yaptı.
"Bir Parça Şeker" isimli hikayesiyle birinciliği elde eden Isparta Dr. Tahsin Tola Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşegül Katırcı'ya, "Baba Hasreti" hikayesiyle ikinci seçilen İstanbul Özel Ümraniye Kültür Temel Lisesi öğrencisi Ebrar Yüsra Zor'a ve "Kırık Taşlı Ova" isimli hikayesiyle üçüncü olan Kastamonu Pervaneoğlu Ali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Satiye Ciba'ya ödülleri verildi.
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