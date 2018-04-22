Genç ressamlar Ayvalık’ta yarıştı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, düzenlenen resim yarışması yoğun ilgi gördü.
Ayvalık’ta Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi tarafından ‘Güzel Ayvalık’ ismiyle gerçekleştirilen yarışmada, Kuzey Ege’nin dört bir yanındaki ilçelerden gelen ve resim sanatı konusunda kabiliyetli olduklarını düşünen ortaokul düzeyindeki genç yetenekler birbirleriyle kıyasıya yarıştı.
Balıkesir’in Edremit, Burhaniye, Gömeç, Havran ilçelerinden gelenlerle, Ayvalıklı yetenekli gençlerini buluşturan etkinlikte 3 saatlik canlı performansla, 114 genç tarafından renkli resim tekniğiyle çizilen resimlerin, Mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek olan Gençlik Haftası etkinlikleri düzenlenecek olan Geleneksel Genç Yetenekler Sergisi’nde sergileneceği öğrenildi.
‘Güzel Ayvalık’ isimli yarışmaya Edremit Körfezi ilçelerinde bulunan ortaokullarından 114 öğrencinin katıldığını kaydeden Erdem, “Yarışma, Sebahat - Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi’nde 3 saatlik bir canlı performans biçiminde renkli resim teknikleriyle yapılıyor. Birinciye 750, ikinciye 500, üçüncüye ise 350 lira ödülün verileceği yarışmada, plaketlerin yanı sıra bir de Sebahat-Cihan Şişman özel ödülü olacak."diye konuştu.
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