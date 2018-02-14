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Genç ressamlardan muhteşem resim sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 09:09 | Son Güncelleme

Bayankuş Sanat Atölyesine bağlı 3 genç ressam 35 tablodan oluşan resim sergisini Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesinde sanatseverler ile buluşturdular.Bayankuş Sanat Atölyesine bağlı Evrim Gonca Akat, Ulaş Kumral ve Fırat Toy atölyelerinde yaptıkları 35 yağlı boya tablosunu Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesinde 2 hafta süre ile sergileyecekler.

Bayankuş Sanat Atölyesine bağlı 3 genç ressam 35 tablodan oluşan resim sergisini Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesinde sanatseverler ile buluşturdular.
Bayankuş Sanat Atölyesine bağlı Evrim Gonca Akat, Ulaş Kumral ve Fırat Toy atölyelerinde yaptıkları 35 yağlı boya tablosunu Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesinde 2 hafta süre ile sergileyecekler. Sergi açılışında kısa bir konuşma yapan Ressam Evrim Gonca Akat, "Sanatseverler eserlerimizi gezip gördükten sonra görüşlerini ve beğenilerini almak istiyoruz. Sergide 35 eserimiz var bunları yağlı boya ve akralik boya çalışmaları yaptık. Onun dışında seramik veya resmi tadiliant stant çalışmaları yapıyoruz. Resim çalışması yapmak için bir sanat atölyesi kurduk. Adı da Bayankuş Sanat atölyesi. Arkadaşlarımızla burada çalışıyoruz ve sanatımızı burada icra ediyoruz. Sergimiz 14 Şubat ile 27 Şubat tarihleri arasında Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesinde devam edecek. Balıkesirli sanatseverleri sergimize davet ediyoruz. Bugün buraya açılaşa gelen sanatsever dostlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Resim sergisi açılışında genç müziksiyenler sergiyi gezen sanatseverlere müzik dinletisi sundular.

Genç ressamlardan muhteşem resim sergisi

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Genç ressamlardan muhteşem resim sergisi

Genç ressamlardan muhteşem resim sergisi
2 / 7

Genç ressamlardan muhteşem resim sergisi

Genç ressamlardan muhteşem resim sergisi
3 / 7

Genç ressamlardan muhteşem resim sergisi

Genç ressamlardan muhteşem resim sergisi
4 / 7

Genç ressamlardan muhteşem resim sergisi

Genç ressamlardan muhteşem resim sergisi
5 / 7

Genç ressamlardan muhteşem resim sergisi

Genç ressamlardan muhteşem resim sergisi
6 / 7

Genç ressamlardan muhteşem resim sergisi

Genç ressamlardan muhteşem resim sergisi
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Genç ressamlardan muhteşem resim sergisi

Genç ressamlardan muhteşem resim sergisi
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