Genç sanatçılara toplam 147 bin 500 lira ödül

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Kapıları Aralamak" konulu "Genç Sanat: 4. Güncel Sanat Proje Yarışması"nda toplam 147 bin 500 lira para ödülü dağıtıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'deki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen "Kapıları Aralamak" konulu "Genç Sanat: 4. Güncel Sanat Proje Yarışması" sonuçlandı.

Yarışmaya katılan toplam 343 eser arasından, seçici kurul tarafından belirlenen 10 eser 9 biner lira başarı ödülüne, 10 eser 3 bin 500'er lira mansiyona, 30 çalışma ise yine 750'şer liralık sergileme ödülüne değer görüldü. Yarışmada toplam 147 bin 500 lira para ödülü dağıtıldı.

Başarı ödülüne, Kıvılcım Harika Seydim, Uğur Bişirici, Mustafa Sevinç, Abdurrahman Coşkun, Ali Kanal, Berna Dolmacı, Umut Şen, Sıla Uğurlu, Rasim Sarıkaya, Kemal Yıldız layık görüldü.

Tuğba Aydın, Eren Çağdaş Karasu, Ersin Gücenmez, Fatih Temiz, Beril Nur Denli, Doğancan Yıldırım, Engin Konuklu, Burak Yiğit, Ebru Uğur ve Görkem Barshan mansiyon ödülü kazandı.