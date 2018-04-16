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Genç Seda Kuran-ı Kerim Güzel Okuma yarışması düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 09:18 | Son Güncelleme

Genç Seda Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasının bölge finali yapıldı.Erzincan Müftülük Konferans salonunda düzenlenen yarışmaya 10 ilden yarışmacılar katıldı.

Genç Seda Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasının bölge finali yapıldı.
Erzincan Müftülük Konferans salonunda düzenlenen yarışmaya 10 ilden yarışmacılar katıldı. Gerçekleşen yarışma programına Erzincan Vali Yardımcısı Fatih Acar, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Uzmanı Lokman Yıldırım, Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Görevlisi Mustafa Yalçınkaya, Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır, öğrenciler ve aileleri katıldı. Program Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Harun Şimşek; “Milli Eğitimin genel amaçları doğrultusunda Kuran-ı Kerim ve meslek dersleri öğrenimini desteklemek, öğrencilerin mesleki yeterliklerini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel gelişmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu Genç Sada Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali yarışmasına hoş geldiniz. Genç Sada Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Milli Eğitim Bakanlığı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün her yıl İmam Hatipler arasında düzenlediği dört mesleki yarışmadan biridir. Bu yarışmalar öncelikle il düzeyinde gerçekleştirilmektedir. İllerde birinci olan öğrenciler bölge finallerine katılmayı hak kazanmaktadır. Bölgelerinde birinci olan öğrenciler ise Türkiye finallerinde bölgelerini temsil etmektedir” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Uzmanı Lokman Yıldırım ise; “Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak temsil kabiliyeti yüksek, tarihi ve kültürel miraslarının farkında, hayırlı yaşar, iyiliğin egemen olması için çalışan akademik ve mesleki dayanışmayı sağlayan bir nesil yetiştirmek temel prensiplerimizdendir. Bu sebeple bizleri hedefe ulaştıracak birçok etkinlik ve yarışmalar düzenlemekteyiz. Bu etkinliklerden biride bu gün burada bulunmamıza vesile olan Genç Sada Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Yarışmasıdır. Okul, il, bölge ve Türkiye finalinden oluşan bu yarışmalar öğrencilerimizin mesleki bir tecrübe etmesine sebep olacaktır” dedi.
Konuşmaların ardından bölge finallerine kalan öğrenciler tarafından Kuran-ı Kerim’i güzel okuma yarışması yapıldı. Yarışmada Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdullah Arfat, 96.2 puanla birinci olurken, Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Süheyl Uzer 93.2 puanla ikinci, Kars Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Halil Toptaş ise 92.6 puanla üçüncü oldu.

Genç Seda Kuran-ı Kerim Güzel Okuma yarışması düzenlendi

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Genç Seda Kuran-ı Kerim Güzel Okuma yarışması düzenlendi

Genç Seda Kuran-ı Kerim Güzel Okuma yarışması düzenlendi
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Genç Seda Kuran-ı Kerim Güzel Okuma yarışması düzenlendi

Genç Seda Kuran-ı Kerim Güzel Okuma yarışması düzenlendi
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Genç Seda Kuran-ı Kerim Güzel Okuma yarışması düzenlendi

Genç Seda Kuran-ı Kerim Güzel Okuma yarışması düzenlendi
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Genç Seda Kuran-ı Kerim Güzel Okuma yarışması düzenlendi

Genç Seda Kuran-ı Kerim Güzel Okuma yarışması düzenlendi
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Genç Seda Kuran-ı Kerim Güzel Okuma yarışması düzenlendi

Genç Seda Kuran-ı Kerim Güzel Okuma yarışması düzenlendi
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Genç Seda Kuran-ı Kerim Güzel Okuma yarışması düzenlendi

Genç Seda Kuran-ı Kerim Güzel Okuma yarışması düzenlendi
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Genç Seda Kuran-ı Kerim Güzel Okuma yarışması düzenlendi

Genç Seda Kuran-ı Kerim Güzel Okuma yarışması düzenlendi
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