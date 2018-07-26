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Genç sörfçüler Tokyo Olimpiyatları için yarışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 19:15 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası'nda, 35 lisanslı sporcu mücadele etti.

Genç sörfçüler Tokyo Olimpiyatları için yarışıyor

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası'nda, 35 lisanslı sporcu mücadele etti. Dereceye girecek sporcular milli takıma katılarak, 2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek.
Kandıra Babalı Sahili'nde faaliyet gösteren Babalı Sörf Köyü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası'nda, 35 lisanslı sporcu, 7 kategoride mücadele etti. 28 Temmuz Cumartesi günü sona erecek etkinlikte dereceye giren sporcular Türkiye Dalga Sörfü Milli Takımı'na katılarak 2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye adına yarışacak.
Dalga sörfünün Türkiye'de yeni tanınmaya başladığını söyleyen Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Dalga Sörfü Branşı Asbaşkanı Cüneyt Şensoy, şöyle konuştu:
"Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'na bağlı olarak Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası'nı düzenliyoruz. Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Babalı Sörf Köyü bize ev sahipliği yapmakta. Dalga sörfü, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'na bağlı olarak yeni ivme kazanmakta, yeni yürümeye başlayan bir branş. Dünyada çok eski olmasına rağmen bizler gerek coğrafi koşullardan, gerekse geç tanışmamızdan kaynaklı olarak bu branşı ülkemizde yeni tanıtıyoruz. Şu an branşımıza oldukça talep var. Lisanslı sporcu sayımız hızla artmakta. Hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bununla alakalı birçok branşta olduğu gibi biz de bir olimpiyat seçmesine katılacağız. Türkiye şampiyonası da şu an devam etmekte. Milli takımımız seçilecek. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularımız var. Resmi katılımcı sporcu sayımız 35. İnşallah daha iyi olacağımız daha iyi kitlelere hitap edeceğimiz bir branş olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dalga sörfü yeni bir branş ve öte yandan da çok keyifli bir branş. Olimpik bir branş olması ve kısa bir süre önce olimpiyatlara kabul edilmiş olması da bizi oldukça iştahlandırıyor."
Şampiyonaya katılan milli sörfçü Aleyna Hadimoğlu ise "Dalga sörfüne 10 sene önce babamın sörf okulu açmasıyla başladım. Yarışmalara katılmaya ise aslında 4 sene önce başladım. Daha sonra Türkiye'den milli takıma seçilip dünya şampiyonasına gittik. Milli takımla Avrupa'da başarılar aldım. Bu şampiyonada da yine birincilik hedefliyorum" dedi.
Dalga sörfünü büyük keyifle yaptığını söyleyen Ebru Mutlu da "Sörfe geçen sene başladım. Çocukluk hayalimdi, küçüklüğümden beri hep istediğim işi yapmak istemişimdir. Su sporlarıyla da ilgileniyordum zaten. O açıdan bütün su sporlarını denedim ve sörfü denedikten sonra hayatımdaki bütün sporları eledim. Çok bağlandım ve çok sevmeye başladım. Buradaki şampiyona dün başladı. Bugün dalgaların çıkması büyük şans oldu bizim için. Benim açımdan güzeldi, büyük bir tecrübe oldu. Bunu tecrübe etmek benim açımdan gurur verici bir olay. Suda olmayı seviyorum. İlk hedefim milli takım ama suda olmak bile yetiyor bana. O yüzden yarışlar olduğu sürece başarılı olmak için çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Genç sörfçüler Tokyo Olimpiyatları için yarışıyorGenç sörfçüler Tokyo Olimpiyatları için yarışıyorGenç sörfçüler Tokyo Olimpiyatları için yarışıyorGenç sörfçüler Tokyo Olimpiyatları için yarışıyor

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