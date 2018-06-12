"Genç sporculara fayda sağlamak istiyoruz"

AK Parti Sakarya milletvekili adayı Kenan Sofuoğlu, "Sakarya ve Türkiye genelinde spora bir şeyler kazandırmak istiyorum. Futbolun dışında da sporların olduğunu hatırlatmak istiyoruz." dedi.

Kenan Sofuoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Serdivan ilçesindeki bir restoranda basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

Sofuoğlu, burada yaptığı konuşmada, kendisini uzun yıllar spora adadığını, çok zorluk çektiğini ve sonrasında güzel bir kariyer elde ettiğini söyledi.

Motor kariyerini güzel bir jübileyle noktaladığını anımsatan Sofuoğlu, milletvekilliği adaylığına geldiği süreci değerlendirdi.

Kenan Sofuoğlu, milletvekilliğini çok büyük bir sorumluluk olarak gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bu işin hakkını vermek istiyorum. Cumhurbaşkanımızla bir bağımız var, bize yıllardan beri destek oldu ve bu görevi bize layık gördü. Cumhurbaşkanımızın ülkemize yaptıklarını karşısında bu koşuşturmacayı bir vefa borcu olarak gördüm. Cumhurbaşkanımız sporcuya çok destek veriyor. Baktığımızda ülkemizde futboldan başka spor konuşulmuyor. Haberlerde baktığımızda da hep futbol var ve acaba 'Bizim yarışlarımızın haberi verilecek mi?' diye takip ediyorduk. Bu haberleri de Anadolu Ajansı'nda bazen de yerel gündemde görüyorduk. Çok fazla gündemde değildik. 4 hafta önce İtalyanların hazırladığı bana nasip olan jübile dünyada çok az sayıda motorcuya nasip olmuştur."