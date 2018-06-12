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"Genç sporculara fayda sağlamak istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 23:49 | Son Güncelleme

AK Parti Sakarya milletvekili adayı Kenan Sofuoğlu: -"Sakarya ve Türkiye genelinde spora bir şeyler kazandırmak istiyorum. Futbolun dışında da sporların olduğunu hatırlatmak istiyoruz."

AK Parti Sakarya milletvekili adayı Kenan Sofuoğlu, "Sakarya ve Türkiye genelinde spora bir şeyler kazandırmak istiyorum. Futbolun dışında da sporların olduğunu hatırlatmak istiyoruz." dedi.

Kenan Sofuoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Serdivan ilçesindeki bir restoranda basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

Sofuoğlu, burada yaptığı konuşmada, kendisini uzun yıllar spora adadığını, çok zorluk çektiğini ve sonrasında güzel bir kariyer elde ettiğini söyledi.

Motor kariyerini güzel bir jübileyle noktaladığını anımsatan Sofuoğlu, milletvekilliği adaylığına geldiği süreci değerlendirdi.

Kenan Sofuoğlu, milletvekilliğini çok büyük bir sorumluluk olarak gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bu işin hakkını vermek istiyorum. Cumhurbaşkanımızla bir bağımız var, bize yıllardan beri destek oldu ve bu görevi bize layık gördü. Cumhurbaşkanımızın ülkemize yaptıklarını karşısında bu koşuşturmacayı bir vefa borcu olarak gördüm. Cumhurbaşkanımız sporcuya çok destek veriyor. Baktığımızda ülkemizde futboldan başka spor konuşulmuyor. Haberlerde baktığımızda da hep futbol var ve acaba 'Bizim yarışlarımızın haberi verilecek mi?' diye takip ediyorduk. Bu haberleri de Anadolu Ajansı'nda bazen de yerel gündemde görüyorduk. Çok fazla gündemde değildik. 4 hafta önce İtalyanların hazırladığı bana nasip olan jübile dünyada çok az sayıda motorcuya nasip olmuştur."

Siyaset yapmak için milletvekili adayı olmadığını dile getiren Sofuoğlu, "Şimdi AK Parti gibi güçlü bir parti ve Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle Allah'ın izniyle çok daha fazlasını yaparım. Siyasette yükselmek gibi bir amacım yok. Bana bir görev verildi ve bu görevi hakkıyla yerine getirmeye çalışacağım." ifadesini kullandı.

Genç sporculara yönelik çalışmalar düşündüğünü aktaran Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Sakarya ve Türkiye genelinde spora bir şeyler kazandırmak istiyorum. Futbolun dışında da sporların olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Aklımda birçok plan var ve onları söylemek için çok erken. Genç sporculara çok faydamız olacağını düşünüyorum. Gençlerle buluştuğumuzda en çok duyduğum konulardan biri de Sakaryaspor. Bana bazen 'Bugüne kadar Sakaryaspor için neredeydin?' diyenler de oluyor. Fakat bu zamana kadar Sakaryaspor için bir şey vadetmedim çünkü ben de bir sporcuydum. Bizim de sponsorlara ihtiyacımız oluyordu. Son iki yıldır Osmanlıspor adına yarışan ve kulübün lisanslı bir sporcusuydum. Şimdi ise durum başka. Bize verilen bir görev var ve spora faydalı olmamız gerekiyor. Genç sporculara fayda sağlamak istiyoruz. Elimden geldiğince, genç, amatör sporculara bir milletvekili ağabey olmak istiyorum."

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AK Parti Sakarya milletvekili adayı Kenan Sofuoğlu Basın Mensupları iftar sakarya

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