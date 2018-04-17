Genç sporculardan büyük başarı

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çeşitli branşlarda yarışan genç sporcular büyük başarı elde etti.

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına ara vermeden devam eden çeşitli branşlardaki sporcular katıldıkları müsabakalar ve dereceleri şöyledir;Okulsporları Judo Küçükler Grup Müsabakaları 1’incisi Eren Nuri Yavaş 38 kilogram, 2’incisi, Mehmet Kısa +60 kilogram, 3’üncüsü Mehmet Fatih Konca 26 kilogram, 4’üncüsü Mert Kaplan 34 kilogram, 5’inci Azad Oral 50 kilogram, 6’ncısı Hatice Nur Göktaş 57 kilogram şeklinde oluştu. Bilecik Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Orta Okulu okul sporları futbol küçükler erkek grup müsabakaları sonucunda yarı final grubuna katılmaya hak kazandı.

Başarılı sporcuları tebrik eden Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, “Çeşitli illerde müsabakalara katılarak Bilecik’i en güzel şekilde temsil eden şampiyon sporcular aldıkları bu güzel derecelerden dolayı tebrik ediyorum. Bu başarıların mimarı olan antrenörlerimiz Galip Aydın Güner’i, Serkan Can’ı ve Ergün Başar’ı tebrik ederek öğrenim gördükleri okulların idarecilerine de desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ederim” dedi.