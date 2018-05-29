İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Gençlik Merkezleri, spor kurslarıyla birçok kategoride şampiyon sporcular yetiştiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, ülke genelinde gençleri ve çocukları yarınlara yetişmiş şekilde hazırlamak amacıyla hizmet veren Gençlik Merkezleri, bilim, sanat, kültür ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra sportif kategorilerde de başarılı çalışmalara imza atıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'daki 6 Gençlik Merkezi'nde de 12-29 yaş arasındaki çocuklar ve gençler, çeşitli alanlarda becerilerini geliştirirken, diğer yandan da spor müsabakalarında yerel, ulusal ve uluslararası şampiyonluklar elde ediyor. Sporcu çocuklar bir yandan sportif başarılarını sürdürerek hayal ettikleri derecelere ulaşmak için gayret gösterirken, diğer yandan da merkezdeki dil, kara kalem, gitar ve bağlama gibi çeşitli kurslardan yararlanıyor, izcilik ve gezi faaliyetlerine katılıyor. Kurslara bazı yetişkinler de gönüllü eğitmen olarak katkı sağlıyor. Avcılar Gençlik Merkezi'nde profesyonel antrenör koordinesinde haftanın belirli günleri gerçekleştirilen karate, güreş ve judo gibi savunma sporları idmanlarına özellikle çocukların ilgisi büyük. Şampiyonluk kürsüsüne Gençlik Merkezi kursları ile ulaşan sporcular, yerel ve ulusal derecelerin yanı sıra uluslararası yarışmalarda da Türkiye'yi gururla temsil ediyor.

- "Gençlik Merkezlerimizin varlığı çocuklarımız için çok büyük şans" İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cemil Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avcılar Gençlik Merkezi'nde yaklaşık 300 çocuğun judo, güreş ve karate kurslarına katıldığını belirtti. Merkezlerde kültür, sanat, spor ve eğitimin iç içe olduğunu anlatan Boz, "Aslında olması gereken de bu. Spora giden çocuk sanattan, edebiyattan, matematikten anlamaz şeklinde yanılgı var. Böyle bir şey yok. Bu çocuklar çok zeki, sporcu zekidir, çok yönlü düşünür, sosyaldir. Dolayısıyla bu çocuklar aynı zamanda iyi bir gitarist, iyi bir bağlama ustası, iyi bir mimar ya da mühendis de olabilir. Bu becerileri de burada kazanıyorlar." dedi. Boz, merkezlerde robotik kodlama eğitimlerinin de verildiğini dile getirerek, "Merkezlerimizin varlığı çocuklarımız için çok büyük şans. Devletimiz ciddi yatırımlarla ülke genelinde Gençlik Merkezleri yaptı. Bu yatırımların hitap ettiği kesim gençlerimiz, bizim göz bebeğimiz." ifadesini kullandı. Bağımlılık seviyesinde bilgisayar veya cep telefonu kullanımının gençler arasında arkadaşlık bağlarını körelttiğine değinen Boz, "Şunu görmek lazım, çocuğumuz dışarı çıkıp sosyal ortama girdiği zaman çok daha farklı düşünebiliyor. Velilerin şunu bilmesini isterim; genç kardeşimiz Gençlik Merkezi'ne geldiği zaman bir daha başka uğraş istemeyecektir. Çünkü burada onun ilgisini çekebilecek çok değişik aktiviteler var. Belki gezmek isteyecek, biz İstanbul'umuzun her tarafını gezdiriyoruz. Yetmiyor, il dışına gezmeye götürüyoruz. Kamp yapmak isteyecekler, biz kamp imkanı da sağlıyoruz. Bir haftalık kamplarda bu çocuklar okçuluktan biniciliğe varana kadar, paintball oynuyor, kano biniyor, futbol oynuyor, yüzme sporuyla ilgileniyor. Bunun dışında da çeşitli kültürel etkinliklere katılıyor, kitap okuyorlar. Gençlere kattığımız en önemli edinimlerden biri de kitap okumaları. İstanbul genelinde Gençlik Merkezlerimizde kitap okuma grupları oluşturarak bu çocuklara kitap okuma alışkanlıkları kazandırılıyor." diye konuştu.