İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "16 Nisan referandumuyla biz paçayı kurtardık. Neden kurtardık? O eski sistemin Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için kurulmuş olan sisteminden. Bu sistem değişikliği ile Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra da Türkiye'de istikrarsızlıkların yaşanmaması için önlemimizi almış olduk." dedi. TÜGVA'nın bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Genç Türkiye Kongresi'nin finali, Sabahattin Zaim Üniversitesinin Halkalı Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Erdoğan, Batı medeniyetinin bir gerileme döneminin başında olduğunu, Batı'nın bunlarla mücadele etmek için "yansıtma" denen bir metot uyguladığını ifade ederek, 11 Eylül'den itibaren radikal İslami terör söylemleriyle kendi birliğini güçlendirmeye çalıştığını anlattı. Erdoğan, Batı'nın gerilediği bir dönemde İslam medeniyeti için fırsatların ortaya çıktığını kaydederek, "Batı'nın gerilediği bu dönemde bizler acaba hazır mıyız? Fikir, altyapı, insan kapasitesi olarak yeterli dirayete sahip miyiz? Bunu anlamak için siz gençlere bakmak lazım." dedi.

Gençlerdeki enerjinin çok büyük önem arz ettiğini söyleyen Erdoğan, "Bu etkinliğe 15 bin gencimizin katılımının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Batı medeniyetinin içinde olduğu sosyal sorunlara, başka bir medeniyetin içinden çözüm gelecektir ki ondan sonra dünyada yeniden bir denge ve düzenden bahsedelim. Bu gençliğin ortaya koyacağı çözümler, Türkiye'deki bazı gafil, cahil, pusulasını kaybetmişlerin söylediği gibi bizi bin 400 geri götürecek çözümler olmayacak, zamanı ve mekanı aşan çözümler olacak, bundan şüphemiz yok. Daha bir çoğunuzun 18 yaşına bile gelmediğini görüyorum, 17 yaşındaki siz gençler, Türkiye'nin ve dünyanın meselelerini çözmek için kafa yoruyorsunuz." diye konuştu. - "Türkiye'nin önü çok açık" ABD ve İtalya'da eğitim gördüğü yıllarda edindiği tecrübelerini gençlerle paylaşarak, Türkiye'nin önünün açık olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Buralarda ülkesinin dertleri ile dertlenen çok cüzi bir zümre vardı. Bizim ülkemizin dertleriyle dertlenecek, bunları çözmek için hayatını vakfedecek, ümmetin dertleri ile dertlenecek, bunu da Allah rızası için yapacak bir zümreye, bir fedakarlar güruhuna ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Batı'nın bu zümrelerinin motivasyonunun genelde keyfi menfaate dayalı motivasyonlar olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Bizim ülkemizin eliti olacak, bizim ülkemizin ve ümmetimizin meselelerini çözmek için hayatını harcayacak, insanların dertleriyle dertlenenlerde eğer Allah rızası olursa o zaman biz bunları darmaduman ederiz. Bizim gençlerimiz, Batı'nın gençleri ile kıyaslanırsa, biz çok çok iyi durumdayız, bizim geleceğimiz parlak, onların geleceği karanlık. Bizim geleceğimizde tahminlerimizin çok ötesinde atılımlar var, onların geleceğinde kendileri ve birbirlerini yiyecek çatışmalar olacak. Onun için TÜGVA lise biriminin yaptığı çalışma, sizlerin bu meseleler ile dertlenmesi, bunlara çözüm bulma gayretine girişmesi, bizi onların çok çok ilerisine koyuyor. İnanan insanların geleceğini çalmak isteyen merkezler, kimin üzerinde çalışıyor? Gençlerin ve çocukların üzerinde çalışıyor. Onun için bizim dirayetli olmamız çok önemli. Dünyada ülkeler ve milletler arasında mücadeleler var. Şu anda cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği olmasıydı Güney sınırımızda o Kürt devletinin oluşmasına mani olamazdık. Güney sınırımızın güvenliğini şu an olduğu gibi temin etmemiz mümkün değildi. Bunun için ülkemizin geleceğini çalmak isteyenlerin sizler üzerinde oyunlar oynadığını bilmek, bunu anlamayanlara da anlatmak zorundayız. Bu konuda duyarlılığımızı geliştirirsek, inanıyorum ki Türkiye'nin önü çok açık."