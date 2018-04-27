İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, “Ne mutlu, ülke insanı olarak sizler gibi genç nüfusa sahibiz. Size de ne mutlu, büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığı bugünlerde hayata atılıyorsunuz. Öncelikle kendinize güvenin, ülkenize güvenin. Çünkü dünyadaki en güçlü ve rekabet gücü en sağlam ülkelerden birinde doğmuşsunuz. Değişimi yakalayın ve değişmekten korkmayın, hatta değişime liderlik edin. Muhtaç olduğunuz kudret bu ülke insanlarının tümünün damarlarındaki asil kanda mevcuttur." dedi.
Göçmen, Genç Türkiye Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, gençlerin muhakkak birden fazla eğitim almak zorunda kalacağını söyledi.
Göçmen, "Şirketleri büyük olsun, güçlü olsun, uzun vadeli olsun sloganıyla yetiştirirdik. Dünyanın geldiği değişim ve belirsizlik ortamı şirketleri esnek, çevik, iş birliğine açık hale getirdi.” dedi.
Sadece gençlerin adaptasyonu değil, şirketlerin de adaptasyonunun önemli olduğunu vurgulayan Göçmen, şunları kaydetti:
“Dünya giderek daha lokalleşmeye, yerlileşmeye, yerel olmaya yöneliyor. Türkiye’nin şansı var. Türkiye ile ilgili kimi dinlerseniz dinleyin, en büyük rekabet avantajımız nüfusumuzun genç ve dinamik olmasını anlatacaktır. İstihdam ile gençlerimizi bu ülkede tutup değerlendirmemiz gerekiyor. Dengeli bir milli sanayi politikası izlemeliyiz ki teknolojideki rekabet avantajını kaybetmeyelim, diğer taraftan istihdamı mutlu olunabilecek seviyeye çıkaralım.”
Göçmen, yerlileşmenin rekabet gücü olması gerektiğini söyledi.
- "Değişimi yakalayın ve değişmekten korkmayın"
Mehmet Göçmen, teknolojik gelişmelere sahip olunamaması halinde bunun sürdürülebilir olmasına imkan bulunmadığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Yapmamız gereken ilk iş, üniversiteler ve sanayimiz arasındaki bağı bugünkünden çok daha fazla güçlendirerek teknolojiye de sahip yerli ve milli sanayi kurmamızdır. Ne mutlu, ülke insanı olarak sizler gibi genç nüfusa sahibiz. Size de ne mutlu, büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığı bugünlerde hayata atılıyorsunuz. Öncelikle kendinize güvenin, ülkenize güvenin. Çünkü dünyadaki en güçlü ve rekabet gücü en sağlam ülkelerden birinde doğmuşsunuz. Değişimi yakalayın ve değişmekten korkmayın, hatta değişime liderlik edin. Muhtaç olduğunuz kudret bu ülke insanlarının tümünün damarlarındaki asil kanda mevcuttur."
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