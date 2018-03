Genç Yönetici Okulu Başkan Orhan ile start aldı

TÜGVA Erzurum İl Temsilciliği’nin düzenlediği Genç Yönetici Okulu eğitime başladı.

Gençliğe yönelik ahlâk ve maneviyat odaklı çalışmalar yürütmek amacıyla yola çıkan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciği bu hafta sonu Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü bünyesinde başlattığı Genç Yönetici Okulu’nun (GYO) ilk dersine Türkiye’nin seçilmiş en genç belediye başkanı olan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile başladı.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış programıyla eğitime başlayan Genç Yönetici Okulu ile kamuoyunun yakından tanıdığı öncü isimler gençlerle bir araya gelecek ve onlara kendi tecrübelerini aktaracaklar.

Programla birlikte gençlerin iş dünyasını tanıması, yöneticilik ve liderlik vasfına ulaşmaları hedefleniyor.

Türkiye Gençlik Vakfı’nın 81 ilden 10 yaşından 35 yaşından kadar olan her kesimi içinde barındıran geniş bir yelpazede de hizmet verdiğini söyleyen TÜGVA Erzurum İl Temsilcisi Seyfullah Gülakar, vakfın hizmetlerine 13 koordinatörlüklerle devam ettiğini anlattı.

Gülakar:”Türkiye Gençlik Vakfı, gençleri gerek sosyal faaliyetlerinde, gerek sportif faaliyetlerinde, gerekse eğitim hayatlarında bir üst seviyeye çıkartabilmeleri, kişisel gelişimlerini yapabilmeleri ve gençlerin dertleriyle dertlenip o dertlere derman olmaya çalışan bir vakıftır” şeklinde konuştu.

TÜGVA Vakfı Erzurum İl Temsilciliği olarak 7 aylık görev süresi içerisinde 213 program, kurs ve faaliyet düzenlediklerinin altını çizen Gülakar, sözlerine şöyle devam etti:” Genç Yönetici Okulumuz 22 ile 35 yaş aralığındaki kendi işinde çalışan veya üniversite son sınıfta olan, iş hayatında aktif gençlerin herhangi bir yerde teorik veya kitaplarda bulamayacakları çok kıymetli katılımcıların bilgisini, birikimini aktarması için oluşturulan bir oluşumdur. Bu okulun sonunda katılımcılar kitaplarda bulamayacakları, tamamen saf bilgiden, tecrübeden, birikimden oluşan ve bunların aktarılmasıyla birlikte ortaya çıkacak önemli bir tecrübeyi edinmiş olacaklar”

TÜGVA Genel Merkez Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü Teşkilat Başkanı Enes Seba,” Türkiye olarak medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edecek nesiller yetiştirmek, gençliğimizin başıboş geleceğini bize dayatan yaklaşımlara rağmen inanmışlık ve azim içerisinde genç tanımını değiştirmek için yola çıktık.” dedi. Seba sözlerini şöyle sürdürdü:” Aklımız gençliğin sosyal, fiziksel, ruhsal gelişimini gözeterek kendini devamlı geliştiren, kültürel birikim önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan üretiminin oluşmasına katkı sağlamaktır.

Koordinatörlüğümüz bünyesinde yaptığımız çalışmalardan biri olan Genç Yönetici Okulumuz ülkemizin geleceğine ve gelişmesine katkı sağlayacak, değerli hocalarımızın katılımlarıyla alanlarında uzmanlaşmış kıymet yöneticilerimizin desteğiyle genç kardeşlerimize bilgi birikimlerini artık aktardıkları eğitim programı olacaktır. Genç yönetici okulumuzda eğitim verecek hocalarımız da ben şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gençliğin Türkiye’de çok ciddi anlamda söz sahibi olması gerekliliğine dikkat çeken Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ”Biliyoruz ki gençliğin ülkemizde çok ciddi anlamda söz sahibi olması lazım ve bu gençliğin vermiş olduğu enerjinin her alanda ülkemizin gelişimine katkı sağlaması lazım. Dolayısıyla TÜGVA da bu enerjinin Türkiye’nin gelişimine katkı sağlaması için çok güzel organizasyonlar ve çalışmalar yürütüyor. Dava şuuruyla ve bilinciyle hareket ediyorlar. Bu anlamda biz de her zaman yanlarındayız.

Türkiye’nin en genç belediye başkanlarından biri olarak, bu anlamda mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum AK Parti ile ilgili önemli bir özelliği vurgulamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve parti yöneticilerimiz, gençlere değer verirken onların enerjilerini sahaya yansıtmalarının haricinde, gençlerin yönetimde söz sahibi olmaları gerektiğini düşündüklerinin en önemli göstergesiyim. Partimizin bünyesinde benim gibi genç birçok belediye başkanımız bulunuyor. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bizleri temsil eden genç milletvekillerimiz sayısı oldukça fazladır” dedi.

Hepimiz aynı geminin içerisinde bir neferiz

Gençliğin gelecek için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Orhan,” Türkiye’nin önümüzdeki süreçte daha ne kadar çok ilerlemesi gerekiyorsa, bu ilerleme adımlarını atarken büyük bir öneme sahip olduğunu bir kere hepimiz bilmeliyiz ve farkına varmalıyız.

Dolayısıyla bu okulda eğitim alacak kardeşlerimizle aynı hedefe doğru gittiğimizi biliyoruz. Türkiye’nin gelişmesi için hep bir arada aynı hedefe doğru yürüyen bu geminin içerisinde her birimiz birer neferiz. Her birimizin farklı bir görevi var. Dolayısıyla burada bu şuurla ve bilinçle hareket etmenin ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Yetişen gençliğin İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un tarif ettiği gençlikle bir bağlantı kurması ve o şura sahip olması için elimizden gelen çalışma yürütmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Yeni nesile geçmişi iyi anlatmalıyız

AK Parti hükümetleriyle birlikte 2002 yılından sonra çok şey değiştiğine işaret eden Başkan Orhan,” 2002’li yıllarda 10 yaşında olan bir çocuk bugün 25 yaşında bir genç olarak aramızda olduğun biliyoruz. Bizler Türkiye’nin hangi zor süreçlerden geçip bu noktalara ulaştığın biliyoruz. Fakat bunun fakında olmayan gençlerimiz olabilir. Bu kapsamda yapacağımız çalışmalarda farkındalığın oluşması ve gençlerimize bu bilgilerin aktarılması noktasında önemli gayretler sarf etmeliyiz” diye konuştu.

Gençliği tecrübe ile harmanlıyoruz

Genç bir belediye meclisine sahip olduklarını anlatan Başkan Orhan, belediyelerin ve yerel yönetimlerin gençlik projelerinin gerçekleştiği ve çok ciddi katkıların sağlandığı alanlar olduğunu sözlerine ekleyerek, daha büyük yaşta olan meclis üyeleriyle de istişare ederek gençliği tecrübeyle harmanladıklarını belirtti.

Gençlik Yönetici Okulu, 6 hafta devam edecek ve katılımcılara alanında uzman yöneticiler tarafından eğitim verilecek.

Açılış programına Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, TÜGVA Genel Merkez Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü Teşkilat Başkanı Enes Seba, TÜGVA Erzurum İl Temsilci Seyfullah Gülakar ve vakıf üyeleri katıldı.

Programın sonunda konuşmacılara ve katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi.