Genç yüzücülerden 13 madalya

MADRİD (AA) - Türkiye, 2. Madrid Gençler Atlama Şampiyonası'nda 3 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen organizasyonda 7 ülkeden 80 sporcu yarıştı. Türkiye, iki gün süren şampiyonaya, Yüzme Federasyonu Başkan Vekili Salih Başparmak başkanlığındaki kafileyle katıldı.

A, B ve C kategorilerinde yarışan ay-yıldızlılar, şampiyonayı 13 madalyayla tamamladı. Kayra Aşçı bir altın, 2 gümüş, Barış İkinci bir altın, bir gümüş ve bir bronz, Emin Erdem Çakar bir altın, 2 bronz madalya kazandı. Gül Handan Karaköse'nin 2 gümüş ve bir bronz madalya aldığı turnuvada, Kıvanç Gür de gümüş madalyanın sahibi oldu.

Genç milliler, Madrid'deki turnuvanın ardından 1-4 Şubat tarihlerinde Hollanda'da yapılacak Senet Atlama Şampiyonası'nda mücadele edecek.

(AA)