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Gençler 15 Temmuz şehitlerini işaret diliyle andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 18:17 | Son Güncelleme

Erzincan Gençlik Merkezi üyeleri, 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla "30 Kuş" şiirini işaret diliyle anlattı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Gençlik Merkezi üyesi bir grup genç, "30 Kuş" şiirini işaret diliyle anlatarak 15 Temmuz şehitlerini andı.

İşaret dili eğitimi alan Erzincan Gençlik Merkezi üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Mücadele Günü dolayısıyla Dursun Ali Erzincanlı'nın yazdığı "30 Kuş" adlı şiiri işaret diliyle anlattı.

15 Temmuz şehitlerini anan gençler, çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşarak işitme engelli bireylerin de hain darbe girişiminden haberdar olmaları ve farkındalık oluşturmayı amaçladı.

FETÖ'nün darbe girişimini unutturmamak adına çalışma yaptıklarını belirten gençler, 15 Temmuz gecesi vatan için canını veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıp gazilere şifa diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan işitme engelli

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