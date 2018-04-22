Gençler Başkan Aydın ile Kariyer Buluşmaları’ndan memnun

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, bir programda sosyal medya üzerinden gelen soruları cevaplandırdı. Gençler, Kariyer Buluşmaları etkinliğinden memnun olduklarını dile getirdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, sosyal medya üzerinden gençlerin soruları yanıtlamaya devam ediyor. Kariyer Buluşmaları’nda gençlerin kendisine dönüşünün nasıl olduğu sorusuna Başkan Remzi Aydın, şu yanıtı verdi:

"Son derece olumlu. Benim aldığım feedbacklar oldukça olumlu, çevreden de aldığımız yorumlar olumlu. Tabi çocuklar büyük bir ilgiyle dinliyorlar. Biz standart bir konferans tarzında konuşmuyoruz. Ben interaktif konuşuyorum, espri yapıyorum, soru soruyorum, onlar da bana soruyorlar. Yani tam bir interaktif ortam gerçekleşiyor. Belki onların ummadığı, beklemediği bir konu ile başlıyorum. Ve şaşırıyorlar tabi, fark ediyorum. Süreç geçtikçe ve ilerledikçe, ilgiyle ve dikkatleri dağılmadan dinliyorlar. Çünkü dilleriyle konuşuluyor, kendi anlayabilecekleri üslupla konuşuluyor."

Gençler ile bir ağabey, baba, arkadaş gibi konuştuğunu söyleyen Başkan Aydın, "Dinamik bir ortam oluşturmaya çalışıyorum. Bir ağabey gibi, bir arkadaş gibi, bir baba gibi yerine göre konuşuyorum. Dolayısıyla onların da ilgisini çekiyor ve ciddi katılımlar olduğunu söyleyebilirim. Çok memnun kalıyorlar. Daha sonra bana gelen gençler çok etkilendiklerini söylüyorlar ve etkilendikleri şeyleri söylüyorlar. Ve gerçekten de amacına ulaştığını görüyorum. Temel ilkelerimiz diyebileceğimiz şeyleri çocukların ve gençlerin prensip olarak anladığını ve aldığını yüreklerine, gönüllerine kazıdıklarını görebiliyorum. Çok önemli kararlar verdiklerini görebiliyorum. Sizin düşüncelerinizi ve görüşlerinizi dinledikten sonra böyle karar verdik diyebiliyorlar. Hayati kararlar aldıklarını görebiliyorum stratejik anlamda. Tabi aslında bence de olması gereken bu. Onların anlayabileceği bir dille onlara tecrübe aktarmak bu çok önemli.Tecrübe zaten bize ait bir şey, üslup ve iletişim kanallarının onlara uygun olması bu tecrübe aktarımını kolaylaştırıyor ve gerçekten açık kanallar bulabiliyorsunuz. Bence güzel bir şey yapıyoruz. Ben tamamen spontane konuşuyorum, herhangi bir kurgu yok kafamda. O anda aklıma gelen, gördüğüm duyduğum şeylerden yola çıkarak anlatıyorum" ifadelerini kullandı.