"Gençler geleceğin uzayla şekillendiği bir dönemde yaşıyor"

İZMİR (AA) - NASA Uçuş Yöneticisi Ed Van Cise, "Genç jenerasyon artık geleceğin uzayla birlikte şekillendiği bir dönemde yaşıyor." dedi.
Cise, 8 farklı ülkeden bir haftalık eğitim için İzmir'deki Uzay Kampı Türkiye'ye gelen 151 öğrenciye, video konferans bağlantısıyla NASA'nın yaptığı uzay çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Küçük yaşlarda uzay akademisine katıldığını anlatan Cise, lisans eğitimini de bu alanda aldığını aktardı.
Yaklaşık 10 yıl önce NASA'ya uçuş yöneticisi olarak seçildiğini ifade eden Cise, 6 aylık bir eğitimden sonra sertifikasyonu kazandığını dile getirdi.
NASA'da çalışmanın keyifli ama çok dikkat isteyen bir iş olduğunu vurgulayan Cise, görevleri başında çalışma arkadaşlarıyla her şeyi kontrol altına aldıklarını ifade etti.
Öğrencilerin, "Astronot olmak zor bir iş midir?" sorusunu Cise, şöyle yanıtladı:
"Fiziksel boyut olarak belli bir sınır içinde olmalısınız. Uzun boyda sınır 1,95. Zaten daha uzun boylu olunca uzay aracına sığmanız zorlaşıyor. Aynı zamanda fiziksel olarak da dayanıklı olmalısınız çünkü bulunduğunuz ortamda sıfır yerçekimi var. Buna çabuk alışmanız gerekiyor. Savaştığınız bir yerçekimi olmadığı için astronotların kemikleri ve kaslar zayıflıyor. Sağlıklı yaşamanız için her gün 2 saat spor yapıp o kasları çalışmaya zorlamanız gerekir."
Cise, bazen karşılaştıkları sorunun çözümünün uzun sürdüğünü bundan dolayı her şeyin ikinci bir planını yaptıklarını vurguladı.
Uzay eğitiminin küçük yaşlarda alınmasının önemine dikkati çeken Cise, "Genç jenerasyon artık geleceğin uzayla birlikte şekillendiği bir dönemde yaşıyor." şeklinde konuştu.
Öte yandan kampa katılan 12 yaşındaki Defne Giral, uzayla ilgili eğitim almak için İstanbul'dan geldiğini söyledi.
Burada NASA ve uzayla ilgili bilgi sahibi olduğu anlatan Giral, bundan sonra bu konularla ilgili daha çok çalışma yapmak istediğini kaydetti.
Polonya'dan gelen 11 yaşındaki Zuzanna Krawczyk da kamptaki eğitimin kendisi için çok faydalı olduğunu belirtti.
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