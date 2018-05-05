Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnsana düşen, iradesini kontrol altında tutarak, onu her daim iyilik ile erdem yolunda kullanmaktır. Eğer insan ahlak, hukuk ve sorumluluk bilinciyle iradesini yönetmezse, yönetemezse arzularının esiri olması kaçınılmazdır." dedi.

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezinin (KAGEM) düzenlediği, "İrade, Erdem ve Hürriyet" temalı 5. Kocatepe Gençlik Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, insan olmanın önemini vurguladı.

İnsanı diğer yaratılmışlardan ayıran en önemli özelliklerini "akıl ve irade ile donatılması, vahye muhatap kılınması ve sorumluluk sahibi olması" şeklinde sıralayan Erbaş, bu sayede insanın doğru ile yanlış, iyi ile kötü, güzel ve çirkini ayırt edip, tercihlerinde serbest bırakıldığını söyledi.

Bunun, insanın irade sahibi olmasının sonucu olduğuna dikkati çeken Erbaş, şöyle konuştu:

"İnsana düşen, iradesini kontrol altında tutarak, onu her daim iyilik ile erdem yolunda kullanmaktır. Eğer insan ahlak, hukuk ve sorumluluk bilinciyle iradesini yönetmezse, yönetemezse arzularının esiri olması kaçınılmazdır. Ulvi bir amaçla dünyaya gönderilen insana yaratıcının gösterdiği en büyük ideal, yaratılış gayesine uygun biçimde dünya hayatını şekillendirmek, yeryüzünde iyiliğin hakim olması için çalışmak ve nihai hedef olarak Yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktır.