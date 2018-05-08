Gençler Kudüs yolunda

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Medeniyetimizin Keşfi: Kudüs" projesiyle, gençler Kudüs'ü görme imkanı bulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık, 1-2 Şubat tarihlerinde ilki gerçekleştirilen proje kapsamında Kudüs'ün önemi, inanç, siyaset, kültür ve tarih açısından öne çıkan unsurlarını gençlere yerinde anlatmayı hedefliyor.

Gerçekleştirilecek projede 180 gencin katılım sağlayacağı açıklanırken, 10-12 Mayıs tarihlerinde peygamberlerin izlerini ve hatıralarını barındıran Kudüs ve Mescid-i Aksa ziyaret edilecek.

Öte yandan bakanlık tarafından düzenlenen organizasyonda, Filistinli gençlerle de bir araya gelinecek.

- Gençlere oryantasyon dersi

Kudüs ziyareti öncesinde gençlere bakanlık tarafından İstanbul'da oryantasyon eğitimi verilmesi planlanıyor.

Kudüs, Yafa, Eriha, Beytüllahim ve El Halil kentlerinde gerçekleştirilecek programda gençler, başta Mescid-i Aksa Camisi olmak üzere Zeytin Dağı, Burak Mescidi, Muallak Kayası, Kadim Mescit, Hz. Fatıma Mihrabı, Bahriye Camisi, Mahmudiye Külliyesi, Eriha şehrinde Tecrübe Dağı ve Lut Gölü gibi tarihi ve dini açıdan önem taşıyan yerleri ziyaret edecek.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Medeniyetimizin Keşfi Kudüs" projesi, yıl içinde de devam edecek ve gençlerin Kudüs konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunacak.​

