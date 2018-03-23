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Gençler Kulüpler Halter Türkiye Şampiyonası Ağrı’da yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 12:10 | Son Güncelleme

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve As Başkan Alparslan Aras ile birlikte Ağrı’ya geldi.12-15 Nisan tarihleri arasında Ağrı’da gerçekleştirilecek olan Gençler Kulüpler Halter Türkiye Şampiyonası öncesinde Ağrı’da incelemelerde bulunan Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar; Organizasyonun Ağrı’ya çok değer katacağını belirtti.

Gençler Kulüpler Halter Türkiye Şampiyonası Ağrı’da yapılacak

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve As Başkan Alparslan Aras ile birlikte Ağrı’ya geldi.
12-15 Nisan tarihleri arasında Ağrı’da gerçekleştirilecek olan Gençler Kulüpler Halter Türkiye Şampiyonası öncesinde Ağrı’da incelemelerde bulunan Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar; Organizasyonun Ağrı’ya çok değer katacağını belirtti. Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve As Başkan Alparslan Aras’ı şampiyonanın yapılacağı 2 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonunu gezdirdi. Salon hakkında başkan Taşpınar’a bilgi veren İl Müdürü Alp “Bu spor salonumuz Ağrı’nın tesis sorununu tamamen ortadan kaldırdı. İnşallah 12-15 Nisan tarihleri arasında Ağrı’da gerçekleştirilecek olan Gençler Kulüpler Halter Türkiye Şampiyonasına en iyi şekilde ev sahipliği yapacaktır. Bu büyük organizasyonu Ağrı’ya verdikleri için Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar’a ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Başkan Taşpınar ise organizasyonun yapılacağı spor salonunun beğendiğini ifade ederek, “Halter Federasyonu olarak yönetimimiz ile birlikte aldığımız karar sonucunda, Gençler Kulüpler Halter Türkiye Şampiyonası 12-15 Nisan 2018 tarihleri arasında Ağrı’da gerçekleştirilmesine karar verdik. İnşallah Ağrı ilimiz bu organizasyonda anlının akıyla çıkacaktır. Bizde yönetim olarak tekrardan Ağrı’ya gelip büyük heyecana ortak olacağız” ifadelerini kulland.
Ağrı’yı gezen başkan Taşpınar daha sonra Doğubayazıt ilçesine giderek tarihi İshak Paşa Sarayını ve Ahmed-i Hani Türbesini ziyaret etti.
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve As Başkan Alparslan Aras ile birlikte akşam saatlerinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Halter İl Temsilcisi Nasır Yıldız, Halter antrenörleri Muhlis Akbaş, Mehmet Ekelik ve halter branşında ki sporcularla özel bir otelde yemekte bir araya gelerek sohbet etti.

Gençler Kulüpler Halter Türkiye Şampiyonası Ağrı’da yapılacak

Gençler Kulüpler Halter Türkiye Şampiyonası Ağrı’da yapılacak

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