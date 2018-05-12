HABER

Gençler Sosyal İnovasyon Kampı'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 12:05 | Son Güncelleme

NN Hayat ve Emeklilik, Genç Başarı Eğitim Vakfı ile düzenlediği Sosyal İnovasyon Kampı'nda gençlerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, Genç Başarı Eğitim Vakfı (Junior Achievement Turkey) ile düzenlediği Sosyal İnovasyon Kampı'nda gençlerle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NN Hayat ve Emeklilik, Genç Başarı Eğitim Vakfı (Junior Achievement Turkey) ile birlikte düzenlediği Sosyal İnovasyon Kampında gençlerle buluştu.

10 farklı liseden 100 lise öğrencisinin katıldığı Sosyal İnovasyon Kampı’nda, liseli gençler 10 NN gönüllüsünün mentorluğunda 10 ayrı grup halinde bir gün boyunca “sağlık alanında hayatı kolaylaştıracak ürün ya da hizmet geliştirmek” üzerine proje geliştirerek günün sonunda ürettikleri fikirleri jüri karşısına çıkarak sundu.

Jüri değerlendirmesinin ardından SALUTEM isimli ekip, bir rahatsızlık anında 112 acil servis ile hemen iletişime geçilmesini sağlayacak ve mobil aplikasyon ile senkronize çalışarak kişilerin tüm sağlık verilerini kaydedecek, istedikleri zaman doktorlarıyla bu aplikasyon üzerinden görüşebilecekleri ve en yakındaki hastane, doktor bilgilerine erişebilecekleri çiğnenmiş sakızlardan üretilecek kauçuk saat iş fikri ile birinci seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Hayat Emeklilik İnsan Kaynakları Direktörü Meliha Yardım, "Bir kez daha Sosyal İnovasyon Kampı’nda liseli gençlerle bir araya gelmiş olmaktan son derece mutluyuz. Sosyal İnovasyon Kampı hem liseli gençler hem de NN gönüllüsü mentorler için mükemmel bir deneyim fırsatı. Gelecek dönemlerde de gençlerle birlikte olacağımız farklı projelerde yer almak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Flaş karar... Seçim sonrasına ertelendiFlaş karar... Seçim sonrasına ertelendi
Otomobil firmaları kampanya yarışındaOtomobil firmaları kampanya yarışında
24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NN Hayat ve Emeklilik Sosyal İnovasyon Kampı

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ardahan'da feci kaza! 4 ölü, 22 yaralı

Ardahan'da feci kaza! 4 ölü, 22 yaralı

Askerlik yoklaması e-Devlet'te

Askerlik yoklaması e-Devlet'te

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kudüs tepkisi

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kudüs tepkisi

Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!

Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Yarın anneler günü! İşte en güzel anneler günü şiirleri

Yarın anneler günü! İşte en güzel anneler günü şiirleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.