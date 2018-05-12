Gençler Sosyal İnovasyon Kampı'nda

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, Genç Başarı Eğitim Vakfı (Junior Achievement Turkey) ile düzenlediği Sosyal İnovasyon Kampı'nda gençlerle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NN Hayat ve Emeklilik, Genç Başarı Eğitim Vakfı (Junior Achievement Turkey) ile birlikte düzenlediği Sosyal İnovasyon Kampında gençlerle buluştu.

10 farklı liseden 100 lise öğrencisinin katıldığı Sosyal İnovasyon Kampı’nda, liseli gençler 10 NN gönüllüsünün mentorluğunda 10 ayrı grup halinde bir gün boyunca “sağlık alanında hayatı kolaylaştıracak ürün ya da hizmet geliştirmek” üzerine proje geliştirerek günün sonunda ürettikleri fikirleri jüri karşısına çıkarak sundu.

Jüri değerlendirmesinin ardından SALUTEM isimli ekip, bir rahatsızlık anında 112 acil servis ile hemen iletişime geçilmesini sağlayacak ve mobil aplikasyon ile senkronize çalışarak kişilerin tüm sağlık verilerini kaydedecek, istedikleri zaman doktorlarıyla bu aplikasyon üzerinden görüşebilecekleri ve en yakındaki hastane, doktor bilgilerine erişebilecekleri çiğnenmiş sakızlardan üretilecek kauçuk saat iş fikri ile birinci seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NN Hayat Emeklilik İnsan Kaynakları Direktörü Meliha Yardım, "Bir kez daha Sosyal İnovasyon Kampı’nda liseli gençlerle bir araya gelmiş olmaktan son derece mutluyuz. Sosyal İnovasyon Kampı hem liseli gençler hem de NN gönüllüsü mentorler için mükemmel bir deneyim fırsatı. Gelecek dönemlerde de gençlerle birlikte olacağımız farklı projelerde yer almak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

