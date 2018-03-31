ARTVİN (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Artvin Temsilciliği tarafından, okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Gençler TÜGVA ile Sayfalarda Buluşuyor" adlı kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe katılan değişik yaş grubundan yaklaşık 100 kişi, trafiğe kapalı Hürriyet Caddesi Kültür Sokak'ta bir saat kitap okudu.
TÜGVA İl Temsilcisi Halil İbrahim Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Artvin'in okuma oranı yüksek bir şehir olduğunu söyledi.
Etkinlikle insanlara okumanın önemini bir kez daha hatırlatmak istediklerini vurgulayan Keskin, katılımdan memnun olduklarını aktardı.
Keskin, etkinliği her ay düzenleyerek geleneksel hale getirmek istediklerini de sözlerine ekledi.
Katılımcılardan Hacer Kocatepe ise okumanın yaşı olmadığına işaret ederek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.
Torunları olduğunu aktaran Kocatepe, gençlere örnek olmak için etkinliğe destek verdiğini kaydetti.
Ebeveynlerin çocukları ile katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.
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