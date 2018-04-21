Gençler üniversite sınavına hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesinde, öğrenme Psikoloğu Dr. Faruk Öndağ, sınav kaygısı ve ders çalışma konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Halk Kütüphanesinde üniversite sınavına girecek öğrencilere yönelik seminer düzenlendi. Öğrenme Psikoloğu Dr. Faruk Öndağ konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte sınav kaygısı ile başa çıkma gibi konularda öğrencilere bilgi verildi.
Öndağ, öğrencilerin sınav sürecinde neler yaşadığını, bu süreçte onları ne gibi görünmez engellerin beklediğini ve bu engellerin nasıl aşılacağını keyifli bir anlatımla aktardı. Sınava hazırlık sürecinde, bir hafta öncesinde ve özellikle sınav anında nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında da öğrencilere bir yol haritası veren Dr. Faruk Öndağ, “Sınav kolaydır yeter ki nasıl hazırlanacağınızı bilin. Hedef ve motivasyonumuz olduğunda beynimiz daha iyi çalışır” dedi.
Öğrencilere sınavın en büyük düşmanının bahar yorgunluğu olduğunu da dikkat çeken Öndağ, “Bahar aylarında her gün uyuduğunuzdan daha fazla uyumayın” diye konuştu.
Ayrıca Öndağ, öğrencilere spor ve vitamin takviyesinde de bulundu.
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