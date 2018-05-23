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Gençler, yalnız yaşlılarla iftar yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 12:08 | Son Güncelleme

KIZILAY Tokat Şubesi'nde görevli üniversite öğrencileri, Ramazan ayında her gün yalnız yaşayan bir vatandaşı evinde ziyaret edip, birlikte iftar yapıyor.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- KIZILAY Tokat Şubesi'nde görevli üniversite öğrencileri, Ramazan ayında her gün yalnız yaşayan bir vatandaşı evinde ziyaret edip, birlikte iftar yapıyor. Bu kapsamda 14 yıl önce eşini kaybeden Kevser Özcan'a (70) misafir olan gençler, evi temizleyip, yemek hazırlayarak birlikte oruçlarını açtı. Türk Kızılay Tokat Şubesi'ne bağlı Genç Kızılay Tokat biriminde görevli üniversite öğrencileri, Ramazan ayında kentte yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ediyor. Ramazan ayı süresince öğrenciler, iftar saatine iki saat kala ziyarette bulundukları evde temizlik yapıp, iftar için yemek hazırlıyor. Gençler bu kapsamda, Alipaşa Mahallesi'nde oturan Kevser Özcan'a (70) misafir oldu. 14 yıl önce eşi Hasan Özcan'ı kaybeden Kevser Özcan'ın evini temizleyen üniversite öğrencileri, iftar için yemek hazırladı. Bu sırada bazı öğrenciler ise Özcan ile sohbet ederek sıkıntılarını dinledi. 'KEŞKE HER AKŞAM GELSELER' ​Genç Kızılay Tokat İl Başkanı Öznur Yıldırım, her gün bir evde iftar yaptıklarını belirterek, "Genç Kızılay İl Başkanlığı olarak, gıda kolilerimizi topladık. Gıda kolilerimizi dağıttığımız ailelerden olan, ihtiyaç sahibi olan teyzemize getirdik. Onunla birlikte iftar yemeğimizi hazırladık. Orucumuzu açtık. Sahur yemeğini de hazırladıktan sonra ayrılacağız. Bundan sonra da uygulamamıza aynı şekilde devam edeceğiz" dedi. Kızılay'dan gelen gençleri evinde ağırlamaktan ve birlikte vakit geçirmekten mutlu olduğunu ifade eden Kevser Özcan ise teşekkür ederek, "Keşke her akşam gelseler" diye konuştu.

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