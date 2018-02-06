Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Gençlerbirliği BJK maçı canlı izle)

Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında ağırlıyor. Gençlerbirliği, ilk maçta 3-1 yenildiği Beşiktaş karşısında zoru başarmaya çalışacak. İlk maçta iki takımın teknik direktörleri arasındaki sözlü düello Gençlerbirliği - Beşiktaş maçına nasıl yansıyacak? Maçın muhtemel ilk onbirleri ile canlı izle linki haberimizde. Peki Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacaklar. Bu akşam, 6 Şubat Salı günü, saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ve Süleyman Özay yapacak. Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı ATV'den canlı yayınlanacak. Bu maçı online, cep telefonundan, tabletten, bilgisayarınızdan izlemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli.

Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı canlı izle (atv canlı yayın 20.30)

KİM TURU NASIL GEÇER?

Gençlerbirliği ile Beşiktaş, bu akşam 3-1 biten ilk maçın rövanşında yarı finale geçmek karşılaşıyorlar. Beşiktaş, ilk maçta aldığı 3-1 galibiyetle Gençlerbirliği'ne göre daha avantajlı. Beşiktaş, her türlü beraberlikte turu ve galip geldiği her skorda turu geçiyor.