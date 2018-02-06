HABER

Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Gençlerbirliği BJK maçı canlı izle)

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 14:28 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Ankara'da karşı karşıya geliyorlar. Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ilk maçta 3-1 yenmeyi başarmıştı. Gençlerbirliği, kupada yoluna devam etmek için zoru başarmaya çalışacak. Muhtemel ilk onbirler ve Gençlerbirliği - BJK maçı canlı izle linki haberimizde. Peki Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Gençlerbirliği BJK maçı canlı izle)

Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında ağırlıyor. Gençlerbirliği, ilk maçta 3-1 yenildiği Beşiktaş karşısında zoru başarmaya çalışacak. İlk maçta iki takımın teknik direktörleri arasındaki sözlü düello Gençlerbirliği - Beşiktaş maçına nasıl yansıyacak? Maçın muhtemel ilk onbirleri ile canlı izle linki haberimizde. Peki Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacaklar. Bu akşam, 6 Şubat Salı günü, saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ve Süleyman Özay yapacak. Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı ATV'den canlı yayınlanacak. Bu maçı online, cep telefonundan, tabletten, bilgisayarınızdan izlemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli.

Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı canlı izle (atv canlı yayın 20.30)

KİM TURU NASIL GEÇER?

Gençlerbirliği ile Beşiktaş, bu akşam 3-1 biten ilk maçın rövanşında yarı finale geçmek karşılaşıyorlar. Beşiktaş, ilk maçta aldığı 3-1 galibiyetle Gençlerbirliği'ne göre daha avantajlı. Beşiktaş, her türlü beraberlikte turu ve galip geldiği her skorda turu geçiyor.

Gençlerbirliği'nin turu geçmesi için Beşiktaş'ı 2-0, 4-1, 5-2 gibi skorlarla yenmesi lazım. Gençlerbirliği'nin 3-1 kazanması halinde maç önce uzatmalara gidecek. Skor değişmezse penaltı atışlarına geçilecek.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF YARI FİNAL

Vodafone Park'ta oynanan çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Beşiktaş, rövanş karşılaşmasında tek farklı yenilgilerin yanı sıra birden fazla gol attığı iki farklı mağlubiyetlerde de turu geçen taraf olacak.

Bu sezon Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başlayan Beşiktaş, bu turda eşleştiği Grandmedical Manisaspor'u ilk maçta sahasında 9-0 yendi. Deplasmandaki rövanş mücadelesinde rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda Osmanlıspor'la eşleşen Beşiktaş, sahasındaki ilk maçı 4-1 kazanırken, başkentte oynanan rövanş mücadelesini 2-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale adını yazdırdı.

GENÇLERBİRLİĞİ ZORU BAŞARMAYA ÇALIŞACAK!

Vodafone Park'ta yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Gençlerbirliği, rövanşta zoru başarmaya çalışacak. Spor Toto Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmeyen ve son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan başkent temsilcisi, kupada çeyrek finale gelene kadar Tuzlaspor, Kars 36 Spor ve Bursaspor'u elemişti.

Gençlerbirliği'nde, sakatlıkları bulunan Elvis Manu, Nihat Şahin ve Serdar Özkan, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet, Uğur, Politevich, Claro, Alper, Ahmet İlhan, İssah, Khall, Sessegnon, Paraiba

Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Lens, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Love

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası gençlerbirliği beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda ATV canlı izle

En Çok Okunan Haberler

Plakada yeni dönem başlıyor

Plakada yeni dönem başlıyor

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şoke etti

Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şoke etti

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

Fenerbahçe'de Carlos Kameni ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de Carlos Kameni ile yollar ayrılıyor

İlginizi Çekebilir

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

Türk askerine, İran'ın milisleri ve Esad'ın ordusu mu saldırdı?

Türk askerine, İran'ın milisleri ve Esad'ın ordusu mu saldırdı?

SON DAKİKA! TSK: İdlib'de gözlem noktasına saldırıda 1 asker şehit oldu

SON DAKİKA! TSK: İdlib'de gözlem noktasına saldırıda 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MEÜ’de ’Bilinçli Farkındalık ve Erteleme’ konferansı

MEÜ’de ’Bilinçli Farkındalık ve Erteleme’ konferansı

Bartın'da ölü yunus kıyıya vurdu

Bartın'da ölü yunus kıyıya vurdu

Çöplükte 14 kedi ve köpek ölüsü bulundu

Çöplükte 14 kedi ve köpek ölüsü bulundu

Bahçede zehirlenen Zero isimli köpek tedavi edildi

Bahçede zehirlenen Zero isimli köpek tedavi edildi

Sarıkamış’ta üzerine kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi

Sarıkamış’ta üzerine kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi

RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı

RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.