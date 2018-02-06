Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Gençlerbirliği BJK maçı canlı izle)

Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında ağırlıyor. Gençlerbirliği, ilk maçta 3-1 yenildiği Beşiktaş karşısında zoru başarmaya çalışacak. İlk maçta iki takımın teknik direktörleri arasındaki sözlü düello Gençlerbirliği - Beşiktaş maçına nasıl yansıyacak? Maçın muhtemel ilk onbirleri ile canlı izle linki haberimizde. Peki Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Gençlerbirliği ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacaklar. Bu akşam, 6 Şubat Salı günü, saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ve Süleyman Özay yapacak. Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı ATV'den canlı yayınlanacak. Bu maçı online, cep telefonundan, tabletten, bilgisayarınızdan izlemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli.
Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı canlı izle (atv canlı yayın 20.30)
KİM TURU NASIL GEÇER?
Gençlerbirliği ile Beşiktaş, bu akşam 3-1 biten ilk maçın rövanşında yarı finale geçmek karşılaşıyorlar. Beşiktaş, ilk maçta aldığı 3-1 galibiyetle Gençlerbirliği'ne göre daha avantajlı. Beşiktaş, her türlü beraberlikte turu ve galip geldiği her skorda turu geçiyor.
Gençlerbirliği'nin turu geçmesi için Beşiktaş'ı 2-0, 4-1, 5-2 gibi skorlarla yenmesi lazım. Gençlerbirliği'nin 3-1 kazanması halinde maç önce uzatmalara gidecek. Skor değişmezse penaltı atışlarına geçilecek.
BEŞİKTAŞ'TA HEDEF YARI FİNAL
Vodafone Park'ta oynanan çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Beşiktaş, rövanş karşılaşmasında tek farklı yenilgilerin yanı sıra birden fazla gol attığı iki farklı mağlubiyetlerde de turu geçen taraf olacak.
Bu sezon Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başlayan Beşiktaş, bu turda eşleştiği Grandmedical Manisaspor'u ilk maçta sahasında 9-0 yendi. Deplasmandaki rövanş mücadelesinde rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, son 16 turuna yükseldi.
Son 16 turunda Osmanlıspor'la eşleşen Beşiktaş, sahasındaki ilk maçı 4-1 kazanırken, başkentte oynanan rövanş mücadelesini 2-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale adını yazdırdı.
GENÇLERBİRLİĞİ ZORU BAŞARMAYA ÇALIŞACAK!
Vodafone Park'ta yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Gençlerbirliği, rövanşta zoru başarmaya çalışacak. Spor Toto Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmeyen ve son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan başkent temsilcisi, kupada çeyrek finale gelene kadar Tuzlaspor, Kars 36 Spor ve Bursaspor'u elemişti.
Gençlerbirliği'nde, sakatlıkları bulunan Elvis Manu, Nihat Şahin ve Serdar Özkan, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.
GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK ONBİRLER
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet, Uğur, Politevich, Claro, Alper, Ahmet İlhan, İssah, Khall, Sessegnon, Paraiba
Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Lens, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Love
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