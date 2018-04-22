Gençlerden Çanakkale’de ecdada ziyaret

Ardahan Şehit Aileleri Derneğinin SODES desteğiyle uyguladığı “Ecdada Ziyaret” projesi kapsamında farklı okullarda okuyan 30 genç Çanakkale’de ecdadı ziyaret etme imkanı buldu.
Daha önce Çanakkale’ye gitme imkanı bulamamış 30 genç ücretsiz Çanakkale’ye götürülerek tarihe yolculuk yaptı.
Geziden ziyade gecikmiş bir ziyareti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten gençler, şehitlerimizi rahmetle yâd ettiklerini belirterek “Uzun yıllardır içimizde uhde olarak kalan, tarihimizin en kanlı savaşlarından biri olan Gelibolu - Çanakkale savaşları anısına yapılan Şehitliği ziyaret edebildik. Buruk bir mutluluk yaşadık. Rehberimiz anlattıkça o günleri yaşamaya, anlamaya çalıştık. Çok duygulandık. Eğer görmeyen arkadaşlarımız varsa gidip görmelerini şiddetle tavsiye ederiz” diyerek bu önemli yerleri görüp ziyaret etmelerine olanak sağlayan herkese teşekkür ettiler.
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