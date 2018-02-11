Gençlerden hayat kurtaracak proje

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geliştirilen proje kapsamında eğitim gören gençler hayat kurtaracak projeye imza attı.

Proje kapsamında eğitime katılan gönüllü gençlerden Furkan Yıldırım, “her gün birçok trafik kazası meydana gelmektedir. Biz bu trafik kazalarının maddi manevi zararlarının önüne geçmeyi hedefledik. Bu yüzden alkol sensörü ile güvenli sürüş projesini geliştirdik. Hedefimiz bu proje ile bir nebzede olsa trafik kazalarının önüne geçmek ” dedi.

Gönüllü genç Ahmet Faruk Güvenç ise, projedeki amacın ülke ve dünyada ki alkollü kazaların önüne geçmek olduğunu belirtti. Güvenç, “ ülkemizde ve dünyada her yıl binlerce kişi alkole dayalı trafik kazalarından dolayı hayatını kaybediyor. Bizde bunun için alkol sensörü yapmaya karar verdik. Bu proje sayesinde alkollü araç kullanımını engelleyerek birçok insanın hayatını kurtarmış olacağız” şeklinde konuştu.

Gençlik Merkezi bilişim sorumluları ve gönüllü gençlere Konya Meram Uluslararası Gençlik Akademisinde eğitim verildiğini belirten Iğdır Gençlik Merkezi Proje Sorumlusu Özlem Dede, “Uluslararası Gençlik Akademisinde, Algoritma, Kodlama, Elektronik, Robotik, Mobil uygulama oyun animasyon, Web sitesi geliştirme eğitim semineri kapsamında eğitim aldık. Katıldığımız eğitim ve seminerin ardından, Iğdır Gençlik Merkezi Gençlik Lideri olarak gençlere proje eğitimleri verdik. Bu eğitimleri alan yaklaşık 50 gönüllü genç, Iğdır Gençlik Merkezinde kendi projelerini tasarlayarak TÜBİTAK’a sunduk. Iğdır Gençlik Merkezi Gönüllü Gençler Ahmet Faruk Güvenç ve Furkan Yıldırım “Alkol Sensörü İle Güvenli Sürüş” temalı projelerini hayata geçirerek alkollü araç kullanımlarında gerçekleşen trafik kazalarını azaltmak ve minimuma indirmeyi amaçladı. Iğdır Gençlik Merkezinde aldıkları eğitimler sonucu sorunları algılayan, algıladığı sorunlara pratik çözüm yolları bulan, çizilen yolda çözüme ulaştıran, değişkenlere ulaşan, dinamik, kodlama dünyasının pencerelerini aralayan gençler olarak 2023 hedeflerine adım adım ilerlemişlerdir” ifadelerini kullandı.