"Gençlere güvenilen bir ülkede yaşamak gurur verici"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'den AK Parti'nin 11. sıradan aday gösterdiği en genç milletvekili adayı olan 18 yaşındaki Elifnur Bayram, Meclis'e girmesi halinde eğitim alanında çalışmalar yapmayı hedeflediğini belirterek, "Bilgili, donanımlı, kültürel anlamda donanımlı gençlerin yetişmesi çok önemli. İnşallah bu yöndeki çalışmalarda yer almak istiyorum." dedi. Kocaeli Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir buçuk ay sonra üniversite sınavlarına gireceğini ve tıp fakültesinde okumayı hedeflediğini belirterek, aynı zamanda milletvekili olma hedefi bulunduğunu söyledi. Gençlerin ülke yönetiminde söz sahibi olacağını düşündüğü için böyle bir yola çıktığını dile getiren Bayram, her iki hedefini bir arada yürütmeye çalışacağını kaydetti. - "Bu güzel hizmetlerin parçası olmak istiyorum" Bayram, çocukluğundan bu yana ülke gündemine, siyasi olaylara hep ilgi duyduğunu anlatarak, "Aslında makam olarak kendime bir hedef belirlememiştim ancak çocukluğumdan beri hayalimdi. 'Hangi noktada olursam olayım ülkeme nasıl faydalı olabilirim?' arayışındaydım hep. Cumhurbaşkanımız bizlere böyle bir kapı açtı. Ben de dedim ki Cumhurbaşkanımız bizlere güvendi, ben de onun çağrısına kulak vereyim. Gerçekten gençlere güvenilen bir ülkede yaşıyor olmak güzel bir duygu, çok gurur verici bir şey. İnsana değerli olduğunu hissettiriyor." diye konuştu.

Böyle bir fırsatı gençlere sunduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bayram, ülke için çok güzel çalışmalara imza atan Erdoğan'ın hayranı olduğunu ve onun açtığı yolda devam etmek istediğini aktardı. Bayram, milletvekili adaylığı için AK Parti'yi tercih etmesine ilişkin ise şunları söyledi: "Yönetme sanatını çok güzel icra ettiği için AK Parti'yi tercih ettim. Ben eski Türkiye'de yaşamadım, eski Türkiye'yi bilmiyorum. AK Parti ile doğup büyüdüm. 'AK Parti çocuğuyum' diyebilirim. Gerek araştırmalarım sonucu gerek ailemin bana anlattığı kadarıyla ülkemizin nereden nerelere geldiğini gördüm. Şu anda dünyada söz sahibi bir ülke olduk. Her alanda kendimizi geliştirdik. Eminim ki diğer ülkeler de içten içe bize hayranlık duyduklarını, böyle kararlı bir lidere sahip olduğumuz için hayranlık duyduklarını düşünüyorum. O yüzden ben de bu güzel hizmetlerin bir parçası olmak istiyorum." Bayram, milletvekilliği konusunda yaşa takılmanın doğru olmadığına işaret ederek, "Bir insan hangi yaşta olursa olsun kendini geliştirebilir ve gençlerin halinden gerçekten gençler anlar. Tabii ki de büyüklerimizin tecrübelerinden her daim faydalanacağız, onlar bizim yolundan gideceğimiz insanlar ama gençlerin de biraz işin içerisinde olması lazım. Şu anda ben de bir öğrenciyim, ben de fikirlerimle yardımcı olabileceğimi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Eğitim alanında çalışmak istiyorum" Zevkleri ve ilgi alanlarına ilişkin bilgiler veren genç milletvekili adayı Bayram, "Küçüklüğümden beri kitapları çok sevmişimdir, daha çok bilimsel konularda yazılan kitaplar tercih ediyorum. Belgesel izlemekten de çok hoşlanıyorum. Sanat ve spora da çok ilgim var. Küçükken piyano da çalıyordum. Gençlerimizin sanat spor alanında kendilerini yetiştirmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bilgili, donanımlı, kültürel anlamda donanımlı gençlerin yetişmesi çok önemli. İnşallah bu yöndeki çalışmalarda yer almak istiyorum." dedi. Milletvekili seçilmesi halinde Meclis'te eğitim alanında çalışmalar yapmak istediğini dile getiren Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun dışında sanat, spor ve bilim alanında yapılan çalışmalara da katkıda bulunmayı hedefliyorum. Aynı zamanda üstün yetenekli arkadaşlarımız da var. Toplumumuzun yaklaşık yüzde 2'lik bir kısmını oluşturuyor. Azımsanacak bir rakam değil. Onların da bu yeteneklerini ülkemizin geleceği için en iyi şekilde kullanılması adına onlara özel eğitim kursları açılması gerektiğini düşünüyorum.

Şu anda ben son sınıf öğrencisiyim. Son sınıfa gelip de hala hedefini net bir şekilde belirleyememiş, 'Puanım nereye gelirse oraya yerleşirim.' düşüncesine sahip arkadaşlarım var. Ben buna çok üzülüyorum. Bizim artık son sınıf öğrencisi olarak hedeflerimizi belirleyip, ona yönelik çalışma yapmamız gerekir. Bundan dolayı ben 9. sınıftan itibaren mesleki bilgilendirme programlarının uygulanması gerektiğini inanıyorum. Aynı zamanda üniversite ve liselerin iş birliği yapıp, fakültelerin liseler için alt kulüplerini kurup, gençlerin orada uygulamalı olarak hangi mesleğe yönelik becerileri var, bunları yakından keşfedebilmesi adına üniversitelerdeki büyükleriyle birlik içerisinde güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum." Bayram, seçim çalışmaları ve sınav hazırlıklarını aynı anda nasıl yürüteceğine ilişkin, "Bu işe başladım ve gördüm ki bu iş beni daha da planlı yapmaya itti, bana bir şeyler kazandırdı. Zamanımızı planladığımızda her şeye vakit ayırabiliyoruz. Tabii ki seçim çalışmalarına katılacağım. Tam gaz 24 Haziran'a kadar devam edeceğiz. İnşallah 13 milletvekilini Kocaeli'den çıkarırız, bunun için elimizden geleni yapacağız. Yaşım itibarıyla gençlerimize hitap etmeye, gençlerimizi kazanmaya çalışacağız inşallah." ifadelerini kullandı.