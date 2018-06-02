"Gençleri iyi eğitip iş alanları oluşturursak Türkiye'nin önü açık"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Sahip olduğumuz genç nüfusu çok iyi eğitebilirsek, iyi iş alanları oluşturup doğru ve kaliteli üretim yaparsak, rekabeti başarabilirsek Türkiye'nin önü gerçekten çok açık. Bu anlamda özel sektörün kabiliyeti, müteşebbisin korunması çok önemli. Buna hükümet olarak her zaman büyük önem verdik." dedi.
Recep Akdağ, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasını (ETSO) ziyaretinde yaptığı konuşmada, ETSO'nun istişare etmeyi bilen, ortak akla önem veren ve şehrin ekonomik ve sosyal problemlerine kafa yoran önemli kurum olduğunu söyledi.
Hükümetin her zaman özel sektör tabanlı büyümeden yana olduğunu anlatan Akdağ, Türkiye'nin genç nüfusa sahip olduğunu belirterek, "Önce üretim, yatırım olsun ve ürettiğimizi yurt içinde ve yurt dışında satalım istiyoruz." diye konuştu.
Akdağ, Türkiye'nin demografik olarak fırsat penceresi dönemi yaşadığını ve bu tarz fırsatları değerlendiren birçok ülkenin zengin olmayı başardığını aktardı.
Türkiye'deki nüfusun yüzde 8 buçuğunun, Japonya'nın ise yüzde 27'sinin 65 yaş üzerinde olduğunu belirten Akdağ, şunları kaydetti:
"Sahip olduğumuz genç nüfusu çok iyi eğitebilirsek, iyi iş alanları oluşturup doğru ve kaliteli üretim yaparsak, rekabeti başarabilirsek Türkiye'nin önü gerçekten çok açık. Bu anlamda özel sektörün kabiliyeti, müteşebbisin korunması çok önemli. Buna hükümet olarak her zaman büyük önem verdik. Her zaman özel sektörün problemi bizim problemimiz oldu. Her yıl iş gücüne katılan gençlerin ve mevcut çalışanların gelirlerinin artmasındaki insani ve sosyal yaklaşımımız bizim siyaset anlayışımızın temelini oluşturur. Özel sektörün büyümesini ve güçlenmesini çok önemsiyoruz. İnşallah 24 Haziran'dan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek."
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- Özakalın: "Akdağ'dan her zaman destek gördük"
ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akdağ'dan bakanlık ve başbakan yardımcılığı döneminde her zaman destek gördüklerini söyledi.
Akdağ'ın Erzurum'a her geldiğinde esnafla, tüccarla bir araya gelmeye çaba göstermesinden mutluluk duyduklarını aktaran Özakalın, şu ifadeleri kullandı:
"Akdağ hem bizleri ziyaretlerinde hem de Ankara'da kendisini ziyaretlerimizde bizleri dinledi, öngörülerimizi dikkate aldı. Bir araya her gelişimizde fikirlerimizi rahatlıkla dile getirdik. Sorunlarımıza birlikte çözüm aradık. Kendisine bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Akdağ'a şehrimize hizmet gayreti ve sorunlarımızın çözümü için gösterdiği çabadan dolayı minnettarız."
Recep Akdağ'ı ETSO'yu ziyaretinde, Özakalın'ın yanı sıra ETSO Yönetim Kurulu başkan vekilleri Muharrem Özdemir ve Hüseyin Polat, yönetim kurulu üyeleri karşıladı.
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