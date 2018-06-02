"Gençleri iyi eğitip iş alanları oluşturursak Türkiye'nin önü açık"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Sahip olduğumuz genç nüfusu çok iyi eğitebilirsek, iyi iş alanları oluşturup doğru ve kaliteli üretim yaparsak, rekabeti başarabilirsek Türkiye'nin önü gerçekten çok açık. Bu anlamda özel sektörün kabiliyeti, müteşebbisin korunması çok önemli. Buna hükümet olarak her zaman büyük önem verdik." dedi.

Recep Akdağ, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasını (ETSO) ziyaretinde yaptığı konuşmada, ETSO'nun istişare etmeyi bilen, ortak akla önem veren ve şehrin ekonomik ve sosyal problemlerine kafa yoran önemli kurum olduğunu söyledi.

Hükümetin her zaman özel sektör tabanlı büyümeden yana olduğunu anlatan Akdağ, Türkiye'nin genç nüfusa sahip olduğunu belirterek, "Önce üretim, yatırım olsun ve ürettiğimizi yurt içinde ve yurt dışında satalım istiyoruz." diye konuştu.

Akdağ, Türkiye'nin demografik olarak fırsat penceresi dönemi yaşadığını ve bu tarz fırsatları değerlendiren birçok ülkenin zengin olmayı başardığını aktardı.

Türkiye'deki nüfusun yüzde 8 buçuğunun, Japonya'nın ise yüzde 27'sinin 65 yaş üzerinde olduğunu belirten Akdağ, şunları kaydetti: