"Gençleri iyi eğitip iş alanları oluşturursak Türkiye'nin önü açık"

Hükümetin her zaman özel sektör tabanlı büyümeden yana olduğunu anlatan Akdağ, Türkiye'nin genç nüfusa sahip olduğunu belirterek, "Önce üretim, yatırım olsun ve ürettiğimizi yurt içinde ve yurt dışında satalım istiyoruz." diye konuştu.

"Sahip olduğumuz genç nüfusu çok iyi eğitebilirsek, iyi iş alanları oluşturup doğru ve kaliteli üretim yaparsak, rekabeti başarabilirsek Türkiye'nin önü gerçekten çok açık. Bu anlamda özel sektörün kabiliyeti, müteşebbisin korunması çok önemli. Buna hükümet olarak her zaman büyük önem verdik. Her zaman özel sektörün problemi bizim problemimiz oldu. Her yıl iş gücüne katılan gençlerin ve mevcut çalışanların gelirlerinin artmasındaki insani ve sosyal yaklaşımımız bizim siyaset anlayışımızın temelini oluşturur. Özel sektörün büyümesini ve güçlenmesini çok önemsiyoruz. İnşallah 24 Haziran'dan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek."

- Özakalın: "Akdağ'dan her zaman destek gördük"

ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akdağ'dan bakanlık ve başbakan yardımcılığı döneminde her zaman destek gördüklerini söyledi.

Akdağ'ın Erzurum'a her geldiğinde esnafla, tüccarla bir araya gelmeye çaba göstermesinden mutluluk duyduklarını aktaran Özakalın, şu ifadeleri kullandı: