"Gençleri öteleyenler bugün sıkıntı çekiyor"

BURSA (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gençleri yarına öteleyen anlayışların bugün sıkıntı çektiğini söyledi.

Turan, Çanakkale'deki İÇDAŞ Kongre Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda, Diriliş Ertuğrul dizisinin bazı oyuncularının da yer aldığı söyleşiye katıldı.

Turan, burada yaptığı açıklamada, her alanda ve yerde en iyisini yapma iddiasını taşıdıklarını kaydetti.

Çanakkale'de genç nüfusun yoğun olduğunu ifade eden Turan, "24 Haziran seçimlerinde 1,5 milyon gencimiz ilk kez oy kullanacak. Diğer ülkeler içinde en fazla genç bizde var. Genci görmeyen oyuncu, dernek,vakıf, parti yarını planlayamaz. Genci yanına alan, gençle yürüyen onun enerjisinden istifade eden kim varsa yoluna daha emin adımlarla gider." dedi.

Turan, Türkiye'de kültürün ve kadim değerlerin diğer platformlara aktarılmasının çok kıymetli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Libya'da malum o Arap Baharı başlamasından kısa bir süre önce oralardaydık. Sonra bir daha gitme imkanımız oldu. Orada Libya'yı tanıyan akademisyenlerden çok şaşırdığım bir tespit olmuştu. Libya'daki devrimi başlatan diziler denilmişti. Uzun yıllar Libya'da çanak anten yasağı olduğu için sadece devlet kanalı izlenirmiş, tabii kendi içindeki yaşadığı toplumu dünya gerçekleri zannediyormuş. Bir tarihten sonra Kaddafi bu yasağı kaldırıp çanak antene izin vermiş. Tüm Libya çanak antenlerle donatılmış ve bir anda Libya insanı aslında tüm dünyanın Libya gibi olmadığını görmeye başlıyor."