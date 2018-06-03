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"Gençlerimizin yanında olmak sloganla, lafla olmaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 14:19 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Gençlerimizin yanında olmak sloganla, lafla olmaz. 2002'de Türkiye’de 23 olan gençlik merkezimizin sayısı şu anda 313'lerde. Daha da artırmaya çalışacağız"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gençlerimizin yanında olmak sloganla, lafla olmaz. 2002'de 23 olan gençlik merkezimizin sayısı şu anda 313'lerde. Daha da artırmaya çalışacağız." dedi.

Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın da katıldığı Gençlik Merkezinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, elinden geldiğince gençlerin toplantılarına, programlarına katılmaya özen gösterdiklerini, etkinliklerinde, hobilerinde yanlarında olup, teşvik etmeye çalıştıklarını belirtti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ve ekibi başta olmak üzere tüm kurumların da benzer yaklaşımları olduğunu onurla takip ettiklerini aktaran Turan, "Çünkü biz gençliğin doğru yönlendirildiğinde 15 Temmuz başta olmak üzere, önemli kritik anlarda, çok sadık görevleri bu ülke adına icra ettiklerini onurla gördük, takip ettik. Allah'tan böyle sadık gençliğimiz var." diye konuştu.

Turan, bugün çok kıymetli bir açılış yaptıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bugün gençlerimizin hizmetine girecek olan futbol sahaları, tenis kortları... Benzer çalışmalarla bir gençlik merkezini açıyoruz. Ümit ediyorum ki gençlerimiz vakitlerini burada geçirecekler, okuldan çıktıklarında, boş saatlerinde burada olacaklar, hayırlı, güzel işleri burada yapacaklar. Gençlik merkezlerini çok önemsiyoruz. Gençlerimizin yanında olmak sloganla, lafla olmaz. 2002'de Türkiye’de 23 olan gençlik merkezimizin sayısı şu anda 313'lerde. Daha da artırmaya çalışacağız. Şu an Biga ilçemizde devam eden bir gençlik merkezimiz var, o da inşallah kısa sürede bitecek ve orayı da gençlerimizin hizmetine açacağız. Şu an Güzelyalı'mızda büyük bir gençlik kampı inşaatı başlıyor, burası büyük bir Türkiye projesidir."

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