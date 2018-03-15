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Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 16:32 | Son Güncelleme

Bayburt İl Müftülüğü tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında gerçekleştirilen Gençliğe Yatırım Geleceğe Yatırımdır Projesi çerçevesinde Alapelit Köyü Camii Çocuk Tiyatrosu Şair Zihni Kültür Merkezi’nde sahnelendi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Alapelit Köyü Camii imam hatibi Miraç Pırasa’nın Kur’an’ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır

Bayburt İl Müftülüğü tarafından Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında gerçekleştirilen Gençliğe Yatırım Geleceğe Yatırımdır Projesi çerçevesinde Alapelit Köyü Camii Çocuk Tiyatrosu Şair Zihni Kültür Merkezi’nde sahnelendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Alapelit Köyü Camii imam hatibi Miraç Pırasa’nın Kur’an’ı Kerim tilavetiyle devam etti. Daha sonra Alapelit Köyü Cami Kur’an Kursu’nda eğitim gören öğrenciler tarafından şiirler okunarak ilahiler seslendirilmesinin ardından yine öğrenciler tarafından Kur’an Kursunun öneminin vurgulandığı tiyatro oyunu sahnelendi.
Başkan Memiş: “Kur’an-ı Kerimi anlamalıyız”
Oyunun sahnelenmesinin ardından kürsüye çıkan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, “Çocuklarımızın hepsini yürekten kutluyorum. Allah yarınlarını aydınlık etsin. Gelecekleri parlak olsun. Hayırlı olsun. Hocamızı da yürekten kutluyorum” dedi.
Kur’an-ı Kerimin anlaşılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Memiş ‘’ Bizi yönetecek, bize rehberlik edecek, bize nasihat ve öğüt olan Kur’anı anlamalıyız. Kur’anı anlamak zorundayız. Anlayalım ki Kur’an bizi yönetsin. Bizim Kur’an adına birileri gelip yolumuzu kesmesin. Dün FETÖ terör örgütü kesti yarın başkaları da kesebilir. Biz Kur’anı anlarsak, bizim çocuklarımız okudukları Kur’anın onlardan ne istediğini bilirse Kur’an adına onları kimse yönetemez. Kur’anı okuyorken günde üç tanede ayetin mealini okuyalım.’’ Diye konuştu.
Başkan Mete Memiş’in yanı sıra il müftülüğünde görevli şube müdürleri ve personel ile vatandaşların katıldığı program öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır

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