Gençlik festivaline giden genç kız kayboldu (2)

'GÖZÜME UYKU GİRMİYOR'

Aydın'ın Nazilli ilçesinden bir yakını ile gittiği Kuşadası'ndaki Gençlik Festivali'nde ortadan kaybolan Tuğçe Yalçınkaya'nın (17) annesi Özlem Yalçınkaya'nın (37) endişeli bekleyişi sürüyor. DHA muhabirinin telefonla konuştuğu Özlem Yalçınkaya, gözü kapıda, kulakları telefonda kızından gelecek bir haber beklediğini söyledi. Gözüne uyku girmediğini belirten Yalçınkaya, "Kızım kaybolduğundan beri yaşadığım üzüntüyü anlatacak kelime bulamıyorum. Festivalin yapıldığı alanda kızımı çok aradık ama izine rastlayamadık. Çünkü orası çok kalabalık bir yer. Şu ana kadar kızımdan en ufak bir haber alamadık. Aramalar sürüyor. İnşallah kızım bulunacak ve ona kavuşacağım" dedi.

'YANIMDAN BİR ANDA KAYBOLDU'

Tuğçe Yalçınkaya ile festivale birlikte giden kuzeni Süleyman Tokyay da "Festivalin ilerleyen saatlerinde Tuğçe, bir anda ortadan kayboldu. Şüphelendiğim hiçbir şey olmadı. Onu ararken sahilde telefonunu bulduk. Telefonuyla kimlerle konuştu, onu araştırıyoruz. Ancak şu ana kadar herhangi bir ize rastlayamadık. Kendisinden bir haber de alamadık. Çok üzgünüz" dedi.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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