Gençlik festivaline giden genç kız kayboldu (3)

FESTİVAL ALANINA GİRMEMİŞ

Kuşadası Gençlik Festivali Organizatörü Umut Kuzey, kayıp olarak aranan Tuğçe Yalçınkaya'nın Kuşadası Gençlik Festivali'ne geldiği ve festival alanında kaybolduğu bilgisinin doğru olmadığını söyledi. Yapılan incelemede Yalçınkaya'nın festival alanına girmediğinin anlaşıldığı bildirildi.

NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

