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Gençlik festivaline giden genç kız, kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 07:54 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Tuğçe Yalçınkaya (17), bir yakınıyla gittiği Kuşadası Gençlik Festivali'nde kayboldu.

Gençlik festivaline giden genç kız, kayboldu

Burhan CEYHAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Tuğçe Yalçınkaya (17), bir yakınıyla gittiği Kuşadası Gençlik Festivali'nde kayboldu. Polis, 2 gündür kendisinden haber alınamayan genç kızı bulmak için çalışma başlattı.
Olay, geçen Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'ndaki Kuşadası Gençlik Festivali alanında meydana geldi. Nazilli'de yaşayan Tuğçe Yalçınkaya, annesi Özlem Yalçınkaya'dan (37) izin alarak bir yakını ile gençlik festivaline gitti. Festivalde kalabalığın arasında kaybolan Tuğçe'den 2 gündür haber alamayan anne, durumu polise bildirdi. Plajda telefonu bulunan Tuğçe Yalçınkaya'nın annesi Özlem Yalçınkaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Arkadaşlar kızım kayıp. Kuşadası'nda plajda telefonunu bulduk. Ama kendisi ortada yok" diyerek yardım istedi.
Polisin kayıp genç kızı bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.

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