Anadolu'nun bir kentindeki üniversiteler, belediyeler ve gençlik kamplarında geçen yıl farklı tarihlerde konferans ve seminer planladığını ifade eden Ceylan, yurt içinde son 3 yılda 200'ün üzerinde toplantıda Ahiliği anlattığını dile getirdi.

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 800 yıldır Türk-İslam coğrafyasında kalıcı izler bırakmış, Osmanlı Devleti'nin yüzyıllar boyunca ayakta kalmasına büyük katkılar sağlamış Ahiliğin gelecek nesillere en iyi şekilde anlatılabilmesi ve yaşatılması için yurt içinde seminer ve konferanslara katıldığını söyledi.

Ceylan, Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Gençlik Kampı ve İzcilik Eğitim Merkezi'nde farklı dönemlerde düzenlenen kamplarda, Anadolu'nun farklı illerinden gelen gençlere Ahilikle ilgili konferans ve seminer veriyor.

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Müdürü Kazım Ceylan, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Ahi Evran Gençlik Kampı'nda gençlere bir medeniyet hareketi olan Ahiliği anlatıyor.

Ahiliği her yönüyle anlayan gençlerin hayata bakış açılarının da değiştiğine işaret eden Ceylan, "Geçen üç yılda yurt içinde 200"ün üzerinde konferans verdim. Çoğu üniversiteler, belediyeler, farklı kuruluşlar ve Ahi Evran Gençlik Kampı yöneticileri konferans ve seminerler için davet etti. Sadece geçen sene kamplarda 40'a yakın konferans verdim. Bu kamplara Türkiye'nin her yerinden üniversite öğrencileri geliyor. Geçen yıl hemen her hafta Hirfanlı'daki kampta gençlerle bir araya geldim." dedi.

Bu öğretiyi sadece bir meslek teşkilatlanması değil, bir medeniyet hareketi olarak anlattığını vurgulayan Ceylan, "Ahi Evran-ı Veli'nin hayatı, Ahiliğin esasları, fütüvvetnameler ve Türk kültür kodları, alplik teşkilatı, aksakallılık teşkilatı, Ahiliğin bir sistem olarak ortaya çıkması ve teşkilatlanması, iktisadi, siyasi ve sosyal güvenlik modeli, kadınları Bacıyan-ı Rum adıyla teşkilatlandırması, Osmanlı'nın cihan devleti olmasındaki etkileri gibi konuları anlatıyorum." diye konuştu.

Ceylan, Ahi Evran Gençlik Kampı için bu yıl da farklı tarihlerde konferanslar planlandığına dikkati çekerek, gerçek manasında anlatıldığı takdirde öğrencilerin Ahiliğe büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.