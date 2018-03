KIRŞEHİR (AA) - Anadolu'nun farklı illerinden her yıl Hirfanlı Baraj Gölü kıysındaki Ahi Evran Gençlik Kampı'na gelen gençlere Ahilik kültürü anlatılıyor.

Ahiliği her yönüyle anlayan gençlerin hayata bakış açılarının da değiştiğine işaret eden Ceylan, "Geçen üç yılda yurt içinde 200"ün üzerinde konferans verdim. Çoğu üniversiteler, belediyeler, farklı kuruluşlar ve Ahi Evran Gençlik Kampı yöneticileri konferans ve seminerler için davet etti. Sadece geçen sene kamplarda 40'a yakın konferans verdim. Bu kamplara Türkiye'nin her yerinden üniversite öğrencileri geliyor. Geçen yıl hemen her hafta Hirfanlı'daki kampta gençlerle bir araya geldim." dedi.

Bu öğretiyi sadece bir meslek teşkilatlanması değil, bir medeniyet hareketi olarak anlattığını vurgulayan Ceylan, "Ahi Evran-ı Veli'nin hayatı, Ahiliğin esasları, fütüvvetnameler ve Türk kültür kodları, alplik teşkilatı, aksakallılık teşkilatı, Ahiliğin bir sistem olarak ortaya çıkması ve teşkilatlanması, iktisadi, siyasi ve sosyal güvenlik modeli, kadınları Bacıyan-ı Rum adıyla teşkilatlandırması, Osmanlı'nın cihan devleti olmasındaki etkileri gibi konuları anlatıyorum." diye konuştu.

Ceylan, Ahi Evran Gençlik Kampı için bu yıl da farklı tarihlerde konferanslar planlandığına dikkati çekerek, gerçek manasında anlatıldığı takdirde öğrencilerin Ahiliğe büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.