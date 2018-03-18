Gençlik Meclisi üyeleri Ecdat Bahçesinde ecdadı yad etti

Çanakkale Deniz Zaferinin 103. yıl dönümü Türkiye’nin dört bir yanında birçok etkinliklerle kutlanırken Konya Büyükşehir Belediyesi de organize ettiği etkinliklerle Konyalıları adeta o yıllara götürdü ve ecdadın kahramanlıklarını yad etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve Türk Kızılayının destek verdiği ‘Beklemesinler’ adlı etkinlikler, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Kalehan Ecdat Bahçesi içerisinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ecdat Bahçesi’nin çeşitli yerlerinde gün boyu Çanakkale Zaferi ve o dönemi anlatan canlandırmalar vatandaşa duygusal anlar yaşatırken, Türk Kızılayı tarafından kurulan stantlarla kan bağışı kabul edildi. Yine etkinlikler kapsamında yapılan Çanakkale Zaferini konu alan fotoğraf sergisi gezenleri o günlere götürürken, etkinliklere katılan Konyalılara Çanakkale Savaşı’na katılan askerlerimize imkansızlıklar dolayısıyla verilen şekersiz üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen Türk Halk Müziği konseri ve Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konserlerinde seslendirilen marşlara ve kahramanlık türkülerine vatandaşlar da eşlik ederken halk oyunları gösterisi ise konsere katılanların Konyalıların coşkusunu arttırdı. Etkinlikler kapsamında “Çanakkale’den Afrin’e, Birlikte Türkiye” adlı bir de söyleşi gerçekleştirildi. Doç. Dr. Burhan Sayılır, Dr. Ahmet Hakan Yavuz ve Nermin Taylan’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşide Çanakkale Savaşının öncesi, savaş sırasında Türk ordusunun ortaya koyduğu fedakarlık ve kahramanlıklar konuşuldu. Çanakkale etkinliklerine katılan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve Kılıçarslan Gençlik Merkezi üyesi gençler ve Konyalılar, sabaha kadar nöbet de tuttu. Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen’in de katıldığı etkinlikler, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından sabah namazı ile sona erdi.