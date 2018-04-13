Gençlik Merkezi hizmeti için Başkan Kazım Kurt’a teşekkür

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Emek Gençlik Merkezi’nde açılan atölyelere giden katılımcıların velileri ile bir araya geldi. Gençlik Merkezi’nin çocukları için çok faydalı olduğunu ifade eden veliler, Başkan Kurt’a teşekkür etti.

Emek Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda Başkan Kurt, velilerin istek ve beklentilerini dinledi. Konuşmasında Türkiye’deki eğitim sisteminde yaşanan aksaklıklara değinen Başkan Kurt, velilere öneriler de bulundu. Toplantıya katılan bir veli ise Kazım Kurt’a teşekkür ederek, “Bu merkezin çocuklarımıza çok faydası oldu. Araştırdık başka yerde yok. Dershanelerin ağır bütçeleri var, dershaneye gönderemiyoruz. Burası bizim için çok faydalı oldu. Çok teşekkür ederiz” dedi.

“Eğitim sistemi yapboz tahtasına döndü"

Konuşmasında Türkiye’deki eğitim sistemine değinen Başkan Kurt, okullardaki eğitimin yetersiz olduğunu belirtti. Eğitim sisteminde yaşanan sıkıntılara değinen Başkan Kurt, “Eğitim sistemi yapboz tahtasına döndü. Özellikle son iki dönemde çocuklar sabah kalkıyor başka bir sistem, akşam yatıyor başka bir sistem. Çocuklar sıkıntıda bu nedenle sizlerin çocuklarınıza biraz daha fazla ilgi göstermeniz gerekiyor” diye konuştu.