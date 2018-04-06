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Gençlik Merkezi yöneticilerinden Rektör Çomaklı’ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 17:07 | Son Güncelleme

Erzurum Kent Konseyi Gençlik Merkezi Başkanı Batuhan Bakırcı ve merkez yöneticileri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Gençlik Merkezi yöneticilerinden Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Erzurum Kent Konseyi Gençlik Merkezi Başkanı Batuhan Bakırcı ve merkez yöneticileri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.
Gençlik merkezi olarak Atatürk Üniversitesi ile çeşitli faaliyetler yürüttüklerini ifade eden Batuhan Bakırcı, gerçekleştirilen etkinliklere her türlü desteği veren Rektör Çomaklı’ya teşekkür etti.
Özellikle kültürel anlamda gerçekleştirilen çalışmalarla Erzurum gençlerine sahip çıkılması için çaba harcadıklarını ifade eden Bakırcı, Atatürk Üniversitesinin destekleriyle bundan sonraki faaliyetleri daha rahat düzenleyebileceklerini söyledi.
“Sizleri Türkiye’nin İhtiyacı Olan Sorumluluk Bilincine Erişmiş, Güçlü ve Dirayetli Gençler Olarak Görmek İstiyoruz”
Gençlerle bir araya gelmekten büyük bir haz duyduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, “Hiç şüphesiz hepimiz memlekete faydalı, idealist gençler yetiştiren bir üniversiteye sahip olmak isteriz. Bizler de bu doğrultuda üniversitemizi bulunduğu yerden daha yukarı taşıyabilmek için bütün gayretimizle çalışıyoruz. Daima ve her yerde memleketin hizmetine koşmaktan şeref duyan Atatürk Üniversitesi, sizleri Türkiye’nin ihtiyacı olan sorumluluk bilincine erişmiş, güçlü ve dirayetli gençler olarak görmek istiyor.” dedi.
Ziyaret, Erzurum Kent Konseyi Gençlik Merkezinin, Rektör Çomaklı’ya tesbih hediye etmesiyle son buldu.

Gençlik Merkezi yöneticilerinden Rektör Çomaklı’ya ziyaret

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