Gençlik Merkezinde sağlıklı yaşam semineri

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ege Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı işbirliği ile ‘Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma’ semineri gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ege Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı işbirliği ile Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi’nde ‘Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma’ semineri düzenlendi. Seminere Ege Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Sevnaz Şahin konuşmacı olarak katıldı. Toplum yaşlanmasında insan ihtiyaçlarının ve taleplerinin neler olduğunun anlatıldığı seminerde, toplumun bu durumlar hakkında bilinçlenmesi ve farkındalık yaratılması gerekildiği vurgulandı. Ayrıca Doç. Dr. Sevnaz Şahin, yaşlı sınıfındaki insanların sağlıklı beslenmesinin çok hassas bir konu olduğunu anlattı. Seminer sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı AB İle Dış İlişkiler Şube Müdürü Nedim Zurnacı, Doç. Dr. Sevnaz Şahin’e teşekkür ederek çiçek takdim etti.



