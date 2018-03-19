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Gençlik Merkezleri Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 15:18 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen yarışların Doğu Anadolu Bölge finalleri Erzincan'da başladı

ERZİNCAN (AA) - Gençlik Merkezleri Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Doğu Anadolu Bölge finalleri Erzincan'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen ve Erzincan Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan yarışmanın bölge finallerinde önce gençler arası bilgi yarışmaları yapıldı.

İlk gün 14-17 ve 18-25 yaş grupları arasında düzenlenen bilgi yarışmalarında, katılımcılara genel kültür, sayısal mantık, vatandaşlık, anayasa bilgisi, tarih, coğrafya, güncel konular, görsel sanatlar, müzik ve spor kültürü alanlarında 15 soru yöneltildi.

Gençlerin bilgi düzeyleri, yetenekleri ve öz güvenlerinin ölçüleceği bölge finallerinde en fazla puanı alan ekip Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

Bölge finallerinin açılışında konuşan Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, ülkenin son 10 yılda ciddi mesafe kat ettiğini belirterek, lise ve üniversite gençliğinin, gençlik merkezleri sayesinde çeşitli alanlara yönlendirilmesi amacıyla milli eğitim müdürlükleri ile üniversitelerin iş birliği yaptığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Etkinlikler ve Sosyal Faaliyet Daire Başkanı Halil İbrahim Demir de şunları aktardı:

"Yarışmalar önceki yıllarda Türk müziği ve tiyatro alanında yapılıyordu, bunlara geçen yıl şiir okumayı de ekledik. Bu yıl da ilk defa 'Kim bilir' sloganıyla bilgi yarışması yapıyoruz. Bilgi yarışmasındaki amacımız gençlerimizin birlikte hareket etme duygusunu ortaya çıkarmak, öz güven duygusunu geliştirmek, zamanı etkin ve verimli şekilde kullanmalarını sağlamak ile yarışma kültürünü oluşturmak."

Bölge finalleri 20 Mart'taki Gençler Arası Türk Müziği, 21 Mart'taki şiir okuma ile 22 Mart'taki tiyatro yarışmalarıyla sona erecek.

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Erzincan Gençlik Merkezleri arası Kültür ve Sanat Yarışmaları

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