Gençlik Merkezleri arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Bölge finalleri başladı

Gençlik Merkezleri Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Doğu Anadolu Bölge Finalleri kapsamında gerçekleştirilen Bilgi Yarışması, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığının Kültür ve Sanat Yarışmaları adı altında 2018 yılında "Kim Bilir" sloganı ile ilk kez düzenlediği bilgi yarışması Doğu Anadolu Bölge Finalleri Erzincan’da başladı. "Kim Bilir" sloganı ile başlayan bilgi yarışmasında 14-17 ve 18-25 yaş kategorilerinde düzenlenen bilgi yarışmasına Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, Erzincan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Polat, Gençlik ve Spor Bakanlığı Etkinlikler ve Sosyal Faaliyetler Daire Başkanı Halil İbrahim Demir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri gençler katıldı.

Düzenlenen yarışma öncesi yarışmaya katılan gençlere başarı dileklerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Etkinlikler ve Sosyal Faaliyetler Daire Başkanı Halil İbrahim Demir "Bugünler bizler için ülkemiz için önemli günler. Bugünler Bedrin aslanlarının kükrediği günler. Bugünler kahramanlarımızın gül bahçesine gider gibi şahadeti yudumladığı günlerdir. Bugünler kınalı kuzuların şahadete erdiği günlerdir. Bugünler bizim için can, ana, vatandır. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Bu organizasyonda bize ev sahipliği yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Erzincan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Polat ise Gençlik Merkezleri Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarının üniversite bünyesinde bulunan Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde yapılmasının hem Erzincan hem de üniversite gençliği üzerindeki öneme dikkat çekerek " Devlet olarak çok eski bir maziye sahibiz. Geçmişi mazide geleceği atide tabiri tam da bizim için söylenmiş bir tabirdir. Binlerce yıl önce bu coğrafyaya gelmiş ve beraberinde bütünüyle edebiyatını, sanatını buralara kadar taşımış ve buradaki insanlarla beraber ayrı bir kültür ayrı bir değer oluşturmuş ve bunu günümüze kadar taşımış bir milletiz. Bizi en iyi şekilde temsil edecek olan kültür ve sanat tartışmalarının yaşanacağı bu salonda yarışmaları takip edeceğiz. Bunları yarışmaları özellikle gençlerimizin çok iyi takip etmesini istiyorum. Çünkü bir millet geleceğe kendi değerlerini taşıyarak gidebilir ve ancak böyle var olabilir. Böyle bir programın bu salonda gerçekleşmesi bizler için çok önemliydi çünkü bu salonun amacı bu programları burada hayata geçirebilmekti. Bu nedenle Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyor gençlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz ise Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gençlerin eğitim, sosyal, kültür ve benzeri gelişimleri için büyük yatırımlar yaptığını belirterek "Bizim üniversite ve gençlik yıllarımızda devlet tarafından organize edilen sosyal imkanlar kısıtlıydı. Yaşadığımız illerde gençlik merkezleri yoktu. Bu tür devlet tarafından organize edilen programlar yoktu. Çok şükür geçtiğimiz son 10 yıl içerisinde ülkemiz çok ciddi anlamda büyük mesafeler kat etti. Gençlerimiz için her şeyden önce Gençlik ve Spor Bakanlığı kuruldu. Bakanlığımız gençlik merkezleri inşa etmeye başladı. Gençlerimizi çeşitli etkinliklere yönlendirmeye başladı diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla ortak hareket ederek. Bugünde Gençlik Merkezleri Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Doğu Anadolu Bölge Finallerini burada gerçekleştiriyoruz. Yarışmaya katılan gençlerimize başarılar diliyorum." dedi. Konuşmaların ardından yarışmaya geçildi. Yarışmada yarışmacılara genel kültür, sayısal mantık, vatandaşlık, anayasa bilgisi, tarih, coğrafya, güncel konular, görsel sanatlar, müzik ve spor kültüründen sorular yöneltildi. ilk olarak 14- 17 yaş kategorisinde 3 tur halinde yarışma yapıldı. 3 turda yapılan yarışmalarda finale kalan Kars, Elazığ ve Van illeri arasında yapılan yarışmanın galibi Elazığ oldu. 18-25 yaş kategorisinde ise 2 tur halinde yarışma yapıldı. Bu yarışmada da finale kalan Muş ve Malatya illeri arasında birinciliği göğüsleyen il Malatya oldu. Kategorilerinde birinci olan ekipler Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandılar.Birinci olan ekiplere ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanlığı Etkinlikler ve Sosyal Faaliyetler Daire Başkanı Halil İbrahim Demir’den aldılar