"Gençlik, sandığa davete en güzel şekilde icabet edecektir"

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı bizleri, bu memleketin gençliğini sandığa davet etti. Bu memleketin gençliği öylesine yürekli bir gençliktir ki, sandığa davete en güzel şekilde icabet edecektir." dedi.

Yılmaz, beraberinde gençlik kolları genel merkez yöneticileri ile geldiği Gümüşhane'de taraftar grubu "Kafadarlar" üyeleriyle bir kahvehanede bir araya geldi ve yarın Şanlıurfaspor ile karşılaşacak Gümüşhanespor'a şampiyonluk yolunda başarı diledi.

Daha sonra Fatih Parkı'nda basın açıklaması yapan Yılmaz, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gençlik teşkilatlarıyla seçim çalışmalarına Gümüşhane'den başladıklarını söyledi.

Haziran ayında erken seçim yapılacağını hatırlatan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı bizleri, bu memleketin gençliğini sandığa davet etti. Bu memleketin gençliği öylesine yürekli bir gençliktir ki, sandığa davete en güzel şekilde icabet edecektir. Bizler memleketin dört bir yanında başka bir hayali, başka bir memleketi örmek için bugünden başlangıç yapıyoruz. Yaklaşık 100 yıl önce bu topraklarda memleketi kuran önder tarafından kurulan partinin neferleri olarak Gümüşhane'de ciddi bir seçim kampanyası örmeye geldik." ifadelerini kullandı.