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"Gençlik, sandığa davete en güzel şekilde icabet edecektir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 15:42 | Son Güncelleme

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Yılmaz: - "Sayın Cumhurbaşkanı bizleri, bu memleketin gençliğini sandığa davet etti. Bu memleketin gençliği öylesine yürekli bir gençliktir ki, sandığa davete en güzel şekilde icabet edecektir"

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı bizleri, bu memleketin gençliğini sandığa davet etti. Bu memleketin gençliği öylesine yürekli bir gençliktir ki, sandığa davete en güzel şekilde icabet edecektir." dedi.

Yılmaz, beraberinde gençlik kolları genel merkez yöneticileri ile geldiği Gümüşhane'de taraftar grubu "Kafadarlar" üyeleriyle bir kahvehanede bir araya geldi ve yarın Şanlıurfaspor ile karşılaşacak Gümüşhanespor'a şampiyonluk yolunda başarı diledi.

Daha sonra Fatih Parkı'nda basın açıklaması yapan Yılmaz, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gençlik teşkilatlarıyla seçim çalışmalarına Gümüşhane'den başladıklarını söyledi.

Haziran ayında erken seçim yapılacağını hatırlatan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı bizleri, bu memleketin gençliğini sandığa davet etti. Bu memleketin gençliği öylesine yürekli bir gençliktir ki, sandığa davete en güzel şekilde icabet edecektir. Bizler memleketin dört bir yanında başka bir hayali, başka bir memleketi örmek için bugünden başlangıç yapıyoruz. Yaklaşık 100 yıl önce bu topraklarda memleketi kuran önder tarafından kurulan partinin neferleri olarak Gümüşhane'de ciddi bir seçim kampanyası örmeye geldik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi özgürlükler ülkesi yapacaklarını belirten Yılmaz, "Şu iyi bilinmelidir ki nasıl 16 Nisan referandumunda zafer kazandıysak, 24 Haziran akşamı aynı zaferi yenileyeceğiz. Karadeniz topraklarında derelerin özgürce akabileceği bir memleketi yeniden inşa edeceğiz." diye konuştu.

Emre Yılmaz, Cumhuriyet rejimine inandıklarının altını çizerek, "24 Haziran akşamı 'memleket ne der' diye uğraşacağız. Memlekette egemenliği yeniden halka armağan edeceğiz. Bunu buradan ilan ediyoruz. Karanlık günleri aydınlığa kavuşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz erken seçim gümüşhane

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