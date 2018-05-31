MEHMET ÇETİN - Almanya'da çalışan 53 yaşındaki Aziz Selçuk, gençlik döneminde çok heves edip sahip olamadığı klasik motosikletlerin yıllar sonra koleksiyonunu yapıyor. Memleketi Karaman'dan 1986 yılında çalışmak için Almanya'ya giden Aziz Selçuk'un en büyük tutkusu, Anadolu'da 1960'lı yıllardan 1990'lı yıllara kadar çok yaygın olan Jawa motosikletler. Gençliğinde motosiklet sahibi olmak isteyen fakat imkansızlıklardan dolayı bu hayaline kavuşamayan Selçuk'un tutku ve hevesi hiç azalmamış. Bulduğu motosikleti satın alan Selçuk'un tam 30 motosikleti var. Birçoğunu hurda vaziyette aldığı motosikletleri çalışır vaziyete getiren Selçuk, bunları evinin garajında saklıyor. Motosikletleri kullanmak için memleketine geleceği izin dönemlerini adeta iple çeken Selçuk, Karaman'ın cadde ve sokaklarında klasik motosikleti ile dolaşırken çevresinden yoğun ilgi görüyor. - "Bizler de bakıp imrenirdik" Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençliğinde bu motosikletlerin Karaman'da çok meşhur olduğunu söyledi.

Çok fazla otomobilin olmadığı kentte imkanı olan kişilerin bu motosikletlere bindiğini ifade eden Selçuk, "O zaman ağabeylerimiz İspanyol paça pantolonlar, sivri topuk ayakkabılarla bu motorlara binip, şehrin işlek yerlerinde gezerlerdi. Kasetçalar takılı motorlarla gezerken, herkes imrenerek onlara bakardı. Sanki caddeden en lüks otomobil geçerdi. Bizler de bakıp, imrenirdik." diye konuştu. - "Evimin bodrum katını garaja çevirdim" Gençliğinde çok arzuladığını fakat imkansızlıktan dolayı bir motosiklet sahibi olamadığını anlatan Selçuk, şöyle devam etti: "1986'da Almanya'ya gittim. Çalıştım, imkan sahibi oldum. Otomobil aldım. Hız motosikleti aldım. Fakat Jawa motosikletler aklımdan hiç çıkmadı. İzne gelip gittikçe bulduğum motosikleti satın aldım. Evimin bodrum katını garaja çevirdim. Gençliğimde çok arzuladım ama bir motosiklet sahibi olamadım. Şimdi 30 tane aldım. 20'si çalışır durumda. Fırsat buldukça tamiratını yaptırıyor, evraklarını tamamlıyorum. Vizelerini yaptırıp kullanıyorum. İleride bunlardan en iyi 15 tanesini değişik renklerde boyatıp sergileyeceğim. Bu benim hobim oldu. Şimdi çok iyi motorlar var. Daha hızlı, daha konforlular. Fakat bu motorlara tutku çok farklı. Motosiklet çalışırken saatlerce müzik dinler gibi sesini dinleyenleri biliyorum. Her motosikletin çıkardığı ses farklıdır."