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Gençlik ve Spor Bakanı Bak Ardahan'da:

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 18:25 | Son Güncelleme

"Afrin, PKK'ya, dış güçlere karşı yapılan bir operasyondur. Biz asla orada kalmayacağız. Orayı terör örgütlerinden temizledikten sonra Cerablus'ta, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi oraya Suriyeliler, Araplar, Türkmenler yerleşecek" - "Afrin operasyonu sınırımızdaki terör yuvalarını dağıtmak için yapılan operasyondur, asla oradaki Kürt kardeşlerimize karşı yapılan operasyon değildir. Onların güvenliği için yapılan operasyondur"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Afrin, PKK'ya, dış güçlere karşı yapılan operasyondur. Biz asla orada kalmayacağız. Orayı terör örgütlerinden temizledikten sonra Cerablus'ta, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi oraya Suriyeliler, Araplar, Türkmenler yerleşecek." dedi.

Bakan Bak, Ardahan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ardahan İl Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Delikanlım, işaret aldığın gün atandan, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan, size selam getirdim Recep Tayyip Erdoğan'dan." diyerek vatandaşları selamladı.

Üç bakanla Ardahan'a geldiklerini ve Ardahan'a, Türkiye'ye, bölgeye, Türk sporuna hizmet edecek Yalnızçam Kayak Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasette gençlerin önünü açan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır. Bunun bir örneği benim. Birilerinin 'Muhtar bile olamaz' dediklerini, aziz milletimiz Cumhurbaşkanı seçti. Cumhurbaşkanımız siyasette gençlerin önünü açıyor. Seçilme yaşı 30'du, bunu önce 25'e indirdi, en son referandumda bu 18'e indi. İçinizden gençler artık belediye başkanı, bakan, milletvekili her türlü göreve gelebilir. Siyasette gençlerle çalışma çok enerjik ortam. Gençlik olmadan siyaset olmaz."

Bak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine karşı 15 Temmuz'da genci ve yaşlısıyla her kesimden insanın meydanlarda olduğunu belirterek, gençlerin tankları durdurduğunu ve tanklara yumruk attığını hatırlattı.

Türk milletinin bu zamana kadar kimseye boyun eğmediğini dile getiren Bak, şunları kaydetti:

"Bu millete kimse diz çöktürememiştir, bunu Ardahan'da, Kars'ta görüyoruz. Yüzlerce, binlerce şehit verdik. Afrin'de Mehmetçik adım adım ilerliyor. Askere, 'Nereye gidiyorsun' diye soruyorlar, 'Kızıl elmaya' diye cevap veriyor. 'Annene bir şey söylemek ister misin' diyorlar, 'Bizi beklemesin' diyor. Bu millet doğuştan savaşçı. Bizim ordumuz, güçlü bir ordu. Herkes Türkiye'nin her tarafından onlara destek oluyor. İşte bu ordu, İslam'ın ordusu. Afrin operasyonu sınırımızdaki terör yuvalarını dağıtmak için yapılan operasyondur, asla oradaki Kürt kardeşlerimize karşı yapılan operasyon değildir. Onların güvenliği için yapılan operasyondur."

- "Afrin'de kalmayacağız"

Bak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın terör örgütlerine karşı yapıldığını vurgulayarak, "Afrin, PKK'ya, dış güçlere karşı yapılan operasyondur. Biz asla orada kalmayacağız. Orayı terör örgütlerinden temizledikten sonra Cerablus'ta, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi oraya Suriyeliler, Araplar, Türkmenler yerleşecek." dedi.

Türkiye'nin kendi ülke sınırlarını savunma hakkı bulunduğuna işaret eden Bak, hiçbir ülkenin kendi sınırlarında terör örgütlerinin yerleşmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

Afrin operasyonunun 15. gününde devam ettiğini anlatan Bak, "Çok az kaldı, Mehmetçiğin karşısında korkaklar gibi kaçıyorlar. Allah ordumuzu muzaffer eylesin." diye konuştu.

Kongreye, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, AK Parti İl Başkanı Yunus Baydar ve çok sayıda partili ile genç katıldı.

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Ardahan Kongre Osman Aşkın Bak

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