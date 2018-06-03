Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Bu apoletleri millet takar

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'apoletlerini sökeceğim' dediği Korgeneral İsmail Metin Temel ile ilgili değerlendirmede bulunarak, "Bu apoletleri millet takar. Bunu kabul etmek lazım. Milletin gönlünde taht kurmak, milletin gönlünde olmak çok önemli. Daha önce bu sözleri söyleyenlerin askerler karşısında ne durumda olduğunu biliyoruz. Onu da gözden geçirmeleri gerekir" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ'a geldi. Valilik bahçesinde Vali Mehmet Ceylan tarafından karşılanan Bakan Bak, valiyi makamında ziyaret etti. Valilik anı defterini imzalayan Bak, Tekirdağ'a yeni bir stat yapılması konusunda yoğun talep aldıklarını belirterek, 1 milyonluk nüfusa sahip bu önemli kente yakışır bir stat yapmak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinde olduğunu ifade eden Bak, 24 Haziran'da gerçekleştirecek seçimler için AK Parti olarak Tekirdağ'dan güçlü bir destek beklediklerini belirtti.

'SİKLET FARKI ÇOK BÜYÜK' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il il dolaştığını kaydeden Bakan Bak, "AK Parti eserleriyle konuşuyor. Seçim beyannamesini açıkladığında 340 sayfaya ulaşan toplumun bütün katmanlarını, bireylerini içeren bir seçim beyannamesi ve burada her şeyi görebiliyoruz. Ayrıca 146 tane büyük proje var. Bu projeler bir kısmı bitmek üzere, bir kısmı planlanmış bir kısmı ihalesi yapılmış, planlaması yapılmış ve başlamış projeler. Bunların hepsi ülkemizin büyümesi, gelişmesi için, büyüyen güçlü Türkiye için önemli projeler" dedi. Bakan Bak, AK Parti'nin eserleriyle konuştuğunu, Recep Tayip Erdoğan'ın dev projelere imza attığını ifade ederek, şunları söyledi: "Karşısında da yapılan büyük projeleri engellemeye çalışan, 'yaptırmayız, onu yaptırmayız, bunu yaptırmayız, otomobili yaptırmayız, işte TİKA'yı kapatırız, şunu kapatırız' gibi söylemler içinde olan ama projesi olmayan adaylar var. Tabi milletimiz bunu değerlendirecek. Tabi ben spor bakımından söylersem bu adaylar sayın Cumhurbaşkanımızın sikletinde değiller. Yani karşısında 12 tane seçim kaybetmişler ve karşılarında bir olimpiyat şampiyonu var. 12 tane seçim kazanmış devasa projelere imza atmış bir lider var cumhurbaşkanı adayı var. Karşısında da kendi partisinde bile seçim kazanamamış, partinin başına seçilememiş bir aday. Öbür taraftan diğer adaylar için de çok fazla söyleyebilecek bir şey yok. O yüzden siklet farkı çok büyük. Ama eserler ortada. AK Parti'nin ortaya koyduğu eserler ortada. Kararlı bir lider var. Dünya mazlumlarının sesi kimsesizlerin kimsesi bir lider var. Biz milletimizin yine sayın cumhurbaşkanına ve AK Parti'ye destek vereceğine yürekten inanıyoruz. Her zaman AK Parti'nin ve sayın Cumhurbaşkanımızın siyasetinde verdiği sözü tutmak var ve bu noktada da bu zamana kadar bu adımlarını böyle atmıştır ve gücünü milletten almaktadır. Dışarıdan veya başkalarının oyuncağı değildir kararlarını kendisi alır milletle beraber alır"